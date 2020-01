Brniště je pro těžbu na Tlustci, souhlasí i ministerstvo. Čeká se na úřad

Bylo to velmi těsné rozhodnutí. Souhlas obce Brniště se znovuobnovením těžby čediče na kopci Tlustec prošlo jen o jeden hlas. Pro bylo pět zastupitelů, proti čtyři. Podle starosty Michala Vinše jsou ale liché obavy, že se na Tlustci začne hned těžit.

„Kladné stanovisko obce neznamená, že těžba na kopci je povolena. O tom nerozhoduje obec, potažmo zastupitelé. Konečné rozhodnutí je na báňském úřadu,“ upozorňuje starosta.

Obvodní báňský úřad se ale zatím k otázce Tlustce nevyjádřil. Jestli od něj firma Kamenolom Brniště povolení obdrží nebo ne, tak zatím není jasné. Čedič z Tlustce je však svojí kvalitou jeden z nejlepších v republice. Navíc míst, kde je možné kamenivo těžit, v České republice postupně ubývá. Není tak vyloučeno, že i s ohledem na to těžbu už v roztěženém Tlustci znovu povolí.

Vedení kraje těžbu odmítá

Těžařům navíc hraje do karet kromě souhlasu Brniště i změna postoje ministerstva životního prostředí. To dlouhé roky odmítalo posvětit výjimku pro obnovu těžby, kterou Kamenolomu Brniště už několikrát dali krajští úředníci. Minulý týden ale kraj obdržel ministerské rozhodnutí, že výjimku je možné udělit. Liberecký kraj se tak dostal do paradoxní situace. Zatímco krajští úředníci z odboru životního prostředí s těžbou souhlasí, politické vedení kraje ji odmítá.



„To, že krajští úředníci nějak rozhodli, neznamená, že zastupitelstvo a rada kraje má stejný názor. Liberecký kraj jako krajská samospráva nadále respektuje zájmy měst a obcí v okolí Tlustce a trvá na podmínkách, které jsou ve schváleném návrhu dokumentu Regionální surovinová politika Libereckého kraje. Tedy, že souhlas musí dát všechny dotčené obce, že se vybuduje silniční obchvat obce Luhov, a že devadesát procent vytěženého čediče se bude dopravovat po železnici a ne po místních komunikacích,“ zdůrazňuje náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Löffelmann.

Že by kromě Brniště vyšly těžařům vstříc i další obce, ale moc nevypadá. Naopak. Starostové Jablonného, Mimoně i Velkého Valtinova trvají na tom, že těžbu nechtějí. Obávají se toho, čím si už tamní obyvatelé prošli. Hluku, prašnosti, poničených silnic a praskání domů vlivem odstřelů v lomu. „Znehodnotilo by nám to pozemky, nemovitosti. My jsme k Tlustci mnohem blíž než Brniště,“ uvedl starosta Velkého Valtinova Petr Lukavec.

Těžba skončila kvůli protestům

Těžba na Tlustci se kvůli protestům lidí i obcí zastavila před 16 lety. I Brniště bylo donedávna proti obnovení dobývacího prostoru. Jenže podle starosty Vinše už je nutné s kopcem něco dělat.

„Ve stavu, v jakém je Tlustec dnes, je nebezpečný. Je to tam roztěžené, nezabezpečené, dochází i k samovolnému pádu kamenů. Sice je tam vstup zakázán, ale občas tam stejně chodí houbaři nebo turisté. Jedině sanace a následná rekultivace dá ten kopec zase do pořádku. A paradoxně právě šetrná těžba s následnou rekultivací to může zajistit,“ tvrdí Vinš.

Názor obyvatel Brniště se ovšem různí. Lidem vadí, že obec nevypsala referendum, než těžařům dala souhlas. Každá domácnost v Brništi teď proto obdržela návrh kompenzační smlouvy, kde se Kamenolom Brniště zavazuje k určitým výhodám pro obec. Do obecní kasy by mělo jít například pět korun z každé vytěžené tuny čediče a k tomu roční poplatek 300 tisíc korun a navrch 100 tun kameniva pro potřeby obce.

Vzniknout má i kontrolní komise, která by dohlížela na to, že 90 procent čediče bude firma skutečně odvážet po železnici a ne po silnicích. Námitky obyvatel k smlouvě chce obec zpracovat do konce ledna. V únoru pak mají zastupitelé rozhodnout, zda kompenzační smlouvu Brniště přijme. Zásadní nesouhlas s další těžbou pak vyjadřuje Sdružení na záchranu kopce Tlustec. To se chce kvůli změně názoru ministerstva životního prostředí poradit s právníky o dalších krocích.