Vejčitá rozhledna vzbudila debatu, zda v Jizerských horách přistálo UFO

Teď tam ale míří zástupy zvědavců, kteří neobvyklou kovovou rozhlednu chtějí spatřit na vlastní oči. I bez ohledu na to, že je na ni vstup zatím přísně zakázaný. Rozhledna vejčitého tvaru připomínající UFO totiž není zkolaudovaná, slavnostní otevření se teprve chystá.

„Chtěli jsme to udělat v říjnu, ale kvůli situaci kolem covidu to teď nejde. Tak doufám, že slavnostní otevření proběhne v listopadu. Rozhledna je nádherná, jsem z ní nadšený. Není to taková klasická dřevěná rozhledna, kterých je všude plno, tohle je něco extra,“ nešetří chválou starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.

Rozhlednu navrhl architektonický ateliér Mjölk z Liberce. Vypouklý spodek futuristicky vyhlížející rozhledny má podle něj představovat závodní bob. Kousek pod Malým Špičákem totiž kdysi začínala bobová dráha dlouhá skoro kilometr a půl. Roky ovšem chátrala a teď se koryto dráhy využívá jako freerideová cyklotrať.

Za slunečných dnů bude spodek vyhlídky zářit do dálky, protože má povrch z leštěného kovu. Příchozí, kteří dojdou až pod rozhlednu, pak na lesknoucí se ploše uvidí odraz okolní přírody.



Pěst na oko

„Někdo to chválí, ale mně přijde, že se to sem nehodí. Nevím, proč za každou cenu musíme do přírody cpát něco, co působí jako pěst na oko. Samotná skála by pro rozhledy do okolí úplně postačila,“ míní Renata Kratochvílová, kterou na vyhlídku přivedla zvědavost.

Podobných názorů zaznívá na sociálních sítích spousta. „Je to tak padesát na padesát. Někomu se to líbí, jiným ne. Ale myslím, že hodně kritiky je od lidí, kteří tu osobně nebyli a jen to viděli na fotce. Až přijdou, věřím, že se jim to zalíbí. Jen chci veřejnost upozornit, že stavba není předaná, ještě tam probíhají dokončovací práce. Dodělává se tam hromosvod a čekáme na gumovou rohož z Itálie, která se položí na podlahu vyhlídky, aby neklouzala. Také ještě řešíme pojištění. Dokud to nebude zkolaudované, neměl by nikdo na rozhlednu chodit,“ upozorňuje starosta.

Chystá se naučná stezka

Příští rok by podle něj také měla vzniknout naučná stezka, která turisty dovede od spodní části bývalé bobové dráhy právě až k rozhledně. „Máme spoustu historických fotek, když ještě bobová dráha fungovala. Chceme tak udělat několik zastavení, která přiblíží, jak to tam kdysi vypadalo. A pro děti tam chceme nějaké zábavné prvky, prostě aby to byla zážitkové cesta pro malé i velké,“ dodal Vyhnálek.

Rozhledna na Malém Špičáku přitom není jediná, na kterou se mohou milovníci dalekých výhledů těšit. V sousedních Albrechticích v Jizerských horách je těsně před dokončením rozhledna na Světlém vrchu. Obec si ji nadělila ke svému 350. výročí od založení. Má už ale klasickou podobu dřevěné vyhlídky, jen vršek připomíná ptačí hnízdo.

„Teď na Světlý vrch moc turistů nechodí. Zeleně značená cesta z Albrechtic na Mariánskou horu vrchol kopce míjí. Takže kromě rozhledny tam uděláme i novou přístupovou cestu. Bude odtamtud krásný pohled na Krkonoše, Kumburk, Bradlec až k Lomnici a na druhou stranu na Smržovku,“ sdělil starosta Albrechtic Jaroslav Zeman.



Příští rok se má pak začít opravovat kamenná věž rozhledny na Tanvaldském Špičáku z roku 1909 a zpřístupní se také čtyři nové vyhlídky nad Rokytnicí na kopci Stráž.