Na Luži roste německá rozhledna, výhledu na Ještěd překážejí stromy

Přes vrchol Luže prochází státní hranice mezi ČR a Německem. Severní část, kde bude vyhlídka stát, spadá do Saska, jižní část do Libereckého kraje.

„Kovové díly jsme sem dopravili vrtulníkem. Kopec je hodně prudký, nebyla jiná možnost, jak sem materiál dostat. Navíc jde o chráněnou oblast jak z naší, tak z české strany, takže vrtulník se ukázal jako jediná šetrná možnost. Kromě kovových dílů sem musel dopravit i beton, kterým se tu vylévaly základy pro budoucí rozhlednu,“ řekl starosta Großschönau Frank Peuker.

Rozhledna využije věž převaděče, který patří německému telekomunikačnímu úřadu. Stožár se dokola obestaví, přičemž kromě kovových dílů se použije i žula a dřevo. Slavnostní otevření rozhledny už je naplánováno na 21. srpna.

Díky rozhledně se turisté dostanou devět metrů nad kótu Luže. Ta měří 793 metrů. Rozhledna tak překoná hranici 800 metrů nad mořem a pohled do kraje by měl být lepší než dnes. Otázkou zatím je, zda to bude platit i směrem k Ještědu. Tam totiž výhled zakrývají vzrostlé stromy.

Podle představ Němců by se bukové porosty na české straně měly prořezat, aby zážitek pro turisty měl větší efekt. Jenže tak jednoduché to zřejmě nebude, právě proto, že vrcholová partie Luže je od roku 2011 přírodní rezervací.

Zásadní kácení nepřipadá v úvahu

„Problém je, že jako Správa CHKO Lužické hory jsme nebyli přizváni k předprojektovým přípravám, abychom tam svůj postoj ke kácení či ořezům sdělili. Vrchol Luže je rezervace, kde má probíhat přírodní vývoj lesa. Jakýkoli zásah tam proto považujeme za nevhodný. K jednání s německou stranou jsme ale připraveni, jen musí počítat s tím, že žádné zásadní kácení tam nepřipadá v úvahu. V dnešní době se potýkáme s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou, každý zelený strom je cenný. I ořez je problematický, buk je velmi náchylný k tomu, aby se do něj hned daly houbové choroby,“ uvedl vedoucí správy CHKO Tomáš Besta.



Podle něj by bylo lepší, kdyby rozhledna byla o pár metrů vyšší. Pak by žádný problém se stromy, které brání lepšímu pohledu na Ještěd, nebyl. Se změnou výšky už ale Němci nepočítají. Výstavba devět metrů vysoké vyhlídkové věže je podle starosty Peukera i tak drahá.

„O vybudování rozhledny se snažíme asi dvanáct let. V roce 2010 už to bylo na spadnutí, ale přišly povodně a nebyly peníze. Rozhledna přijde na více než 750 tisíc eur, prodražuje to hlavně použití helikoptéry. Nakonec nám pomohla spolková vláda, která nám většinu nákladů pokryje z dotace. Rozhledna určitě přispěje k lepší turistické nabídce v regionu,“ podotkl Peuker.

Rozhledna na Luži nebude první stavbou, která kdy na znělcovém kopci stála. Už v roce 1823 tu nechal kramář Friedrich Mathäus z Waltersdorfu postavit hostinec, který měl později i taneční sál. Malebná stavba, kterou měli turisté ve velké oblibě, ale 8. ledna 1946 lehla popelem. Podle svědků ji někdo zapálil.