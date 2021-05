Mučil a zabíjel kočky, tyran z Jablonce dostal rok a čtyři měsíce vězení

Informaci zveřejnila Dagmar Kubištová z Ligy na ochranu zvířat ČR. Muži hrozily až tři roky vězení, na místě se odvolal.

„Okresní soud v Jablonci nad Nisou posílá signál veřejnosti, že týrání zvířat se v naší společnosti nesmí tolerovat,“ uvedla Kubištová.



Brutální týrání koček odhalili policisté společně s ochránci zvířat v polovině loňského února. Komisař pak v květnu tehdy sedmadvacetiletého Martina K. obvinil z týrání zvířat.



Jak portál iDNES.cz uvedl již loni v únoru, Martin K. z Jablonce nad Nisou si v hlavě vybájil, že musí zabíjet kočky. Jinak nakazí lidstvo viry, rakovinou a dalšími nemocemi, na které lidé vymřou. V jeho bytě v přízemí v centru města zmizelo od listopadu minimálně patnáct koček.

Brutálně utýraná kočičí těla nalezli policisté v zimě v bytě Martina K. Trýznitel pro zvířata jezdil do útulků a záchranných stanic po celé zemi. Celkem mělo jít o patnáct koček, ochránci našli těla čtyř z nich. Zbylých jedenáct koček se nikdy nenašlo.

„Přivážel je do bytu, kde vše naoko vypadalo, jako by to měl být nový kočičí ráj – zvířata měla připravené misky s drahým krmivem, záchod, škrabadlo. Byl to velmi sympatický muž, který se neprojevoval nijak agresivně,“ uvedla Kubištová. Situace se otočila, když se za kočkami zavřely dveře.

„Jakmile dostal vztek, tak si ty kočičky podal hrozným způsobem. U čtení pitevního protokolu a znaleckého posudku, který si kriminálka vyžádala, mi tekly slzy. Jedna kočka měla devastaci mozku a další vnitřní zranění. Lámal jim také kosti, některým přerazil páteř, zlomil krk. Zabité pak byly tupým předmětem,“ přiblížila Kubištová s tím, že podle soudu umíraly kočky trýznivou smrtí.

„Uvítali bychom i vyšší trest, ale paní soudkyně zohlednila i to, že se Martin K. přiznal a souhlasil s léčbou.“ Podle Kubištové souvisí léčba i s tím, že Martin K. měl problémy s drogami.