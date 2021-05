Toho psa se bál každý, řekl soudu syn stařenky, která zemřela po útoku dogy

Hlavní líčení začalo v říjnu loňského roku. Postupně byli vyslechnuti svědci a znalci, jednání proběhlo i letos v lednu, a to poslední se uskutečnilo v úterý 11. května.



Na něm vypovídal také syn napadené seniorky, který objasňoval rodinnou situaci i to, jak ho ztráta matky ovlivnila.



Tragická událost se stala 13. února 2019 v obci Pihel u Nového Boru.



Předsedkyně senátu Blanka Fedorková v úterý v soudní síni přítomným připomněla předchozí výpověď obžalované: „O útoku jsem se dozvěděla od přítele. Argo byl jeden a půl roku staré štěně. Neprošel žádným výcvikem a slyšel na základní povely. Nikdy na nikoho nezaútočil a utekl jen jednou, když byla špatně zabezpečená brána. Až do osudového dne se nikdy nic nestalo. V plotu byla vykousaná díra, kterou jsme viděli poprvé v den, kdy k útoku došlo. Argo nebyl zlý, nedokážu si to vysvětlit.“



Psa se bál každý

Na tuto výpověď ale emotivně reagoval syn poškozené, podle něj se psa bál každý. „Když jsem byl u mamky, chodil jsem kolem něj na autobus oklikou. Vždyť to nebyl pes, byla to hyena,“ vypověděl.

Hlavní líčení v úterý pokračovalo výpovědí znalce, který hodnotil postup českolipské nemocnice, kde seniorka krátce po hospitalizaci zemřela.



Podle posudku vypracovaného znaleckým ústavem při Ústřední vojenské nemocnici v Praze žádná vodítka neindikovala vnitřní krvácení do břicha. Nedošlo ani k pochybení ze strany personálu, když přeložili pacientku po více než 24hodinovém pobytu z JIP na standardní oddělení traumatologie.

„Nedá se říci, že by krvácení do dutiny břišní bylo jediným důvodem fatálního konce. Na něm se podílelo i to, že pacientka byla ve vysokém věku, kdy má organismus snížené rezervy, spolu s dalšími onemocněními, která měla,“ shrnul znalec.

„Pacientka byla 15. února přeložena na standardní oddělení, a i když se krátce předtím nacházela v přiměřeném zdravotním stavu, tak byla kolem 15. hodiny nalezena ošetřujícím personálem se zástavou dechu a oběhu. Následovala neúspěšná resuscitace,“ doplnil.

Může za to majitel psa, tvrdí syn

Soud také vyslechl sestru z českolipské nemocnice, která sloužila na jednotce intenzivní péče den před úmrtím pacientky. Druhá zdravotní sestra se z líčení omluvila z důvodu zahraniční dovolené. Na jejím slyšení obhájce ale trvá, protože měla službu v den, kdy seniorka zemřela.



„Chceme zjistit, jestli nedošlo k nějakým mimořádnostem. Domníváme se, že sestry lépe zachytí průběh hospitalizace než lékaři, protože jsou s pacienty,“ vysvětlil obhájce.

Rozsudek v případu zatím nepadl, jednání bylo odročeno na 26. května. Kromě výpovědi svědkyně by už měly zaznít i závěrečné řeči. „Mamka přišla o život, letos by jí bylo 93 roků. Ten pes za to nemůže, může za to majitel,“ řekl syn napadené ženy po skončení jednání.