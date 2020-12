Pes jí škubal hlavu, řekla u soudu svědkyně útoku dogy na seniorku

Útok se odehrál loni v únoru v obci Pihel. Státní zástupce obžaloval majitelku psa Vladislavu H. z usmrcení z nedbalosti, za což ji hrozí až šest let vězení a zaplacení odškodného pozůstalým v řádech statisíců korun.

„Nejprve jsme viděli převrácené chodítko, pak paní, jak leží na zemi, a psa, jak jí škube hlavu,“ popsala svědkyně, obyvatelka obce, která byla společně s přítelem tehdy první na místě.

„Začala jsem křičet, pes přestal a běžel ke mně, přítel pak psa chytil za obojek a odvlekl za branku,“ pokračovala svědkyně, která se zraněné seniorce vydala na pomoc.



„V obličeji měla cáry kůže, všude byla krev. Paní strašně brečela,“ vypověděla. Na místo se pak dostavili příbuzní zraněné ženy a zdravotní záchranná služba, která ji odvezla do českolipské nemocnice.

Argentinská doga, která může vážit i přes padesát kilo, podle obžaloby stařenku napadla při její pravidelné procházce. Pes ženu srazil k zemi, vláčel a kousal. Utrpěla mnohočetná poranění obličeje, hlavy, končetin a sleziny, kterým o dva dny později podlehla.



Podle výpovědi majitelky byl necelé dva roky starý pes přátelský a vítací typ. Rodina ještě chovala fenu stejné rasy, která utekla několikrát.



Podle státního zástupce Tomáše Meryho obžalovaná neučinila vše proto, aby zabránila napadení ženy, a nezajistila řádně oplocení. Jeho slova potvrdila i další svědkyně, která psa zahlédla nedlouho před útokem sedět na zídce u domu.



„Stačilo, aby udělal krok a plot by přeskočil. Nepřišlo mi ale, že by někoho ohrožoval,“ dodala svědkyně.

Majitelka psa vyjádřila nad tragickou událostí lítost. Pes už nežije. Obhájce nerozporuje napadení seniorky, ale není podle něj jasné, jak došlo k natržení sleziny, která byla příčinou úmrtí seniorky. Podle něj byl nestandardní průběh hospitalizace ženy, během níž byla přikurtována.

Příčina smrti: krvácení do břišní dutiny

Před soudem proto vystoupili znalci z lékařského oboru. Podle Miroslava Rysky z Ústřední vojenské nemocnice v Praze musela být žena nějakou dobu omezena na lůžku kvůli fyzické i verbální agresivitě, u které hrozilo, že by se mohla poranit.



Jako příčinu smrti označil krvácení do dutiny břišní. Podle něj se jednalo o dvoudobou rupturu sleziny, při které se krev hromadí v poraněném orgánu.

„V první době nedochází ke krvácení do dutiny břišní. Až když pouzdro povolí. To je tak za tři dny, což tady odpovídá,“ popsal znalec. Podle něj po přijetí ženy do nemocnice nic neukazovalo na to, že by bylo nutné pátrat po dalším zranění.



„Vyšetření hrudníku i břicha po přijetí chirurgem bylo negativní,“ upozornil. Podle něj nedošlo k pochybení lékařů.

Poukázal na to, že na stav pacientky měl vliv i její věk. „V 91 letech je člověk křehký,“ poznamenal. „Kdyby se nejednalo o jednadevadesátiletou paní, tak by ji zřejmě ani nehospitalizovali,“ pokračoval s tím, že mladší člověk by měl větší šanci zranění přežít.

Příčinu smrti potvrdil i druhý znalec, soudní lékař Tomáš Adámek. Podle něj došlo ke zranění sleziny s největší pravděpodobností při srážce seniorky se psem a jejím následném pádu na chodítko.



Na dotaz obhájce potvrdil, že žena nemusela mít žádné viditelné stopy na kůži, které by lékaře upozornilo na možné zranění sleziny. „Výron pod povrchem sleziny nemusí mít klinické příznaky,“ uvedl lékař.

Předsedkyně senátu Blanka Fedorková odročila jednání na 12. ledna příštího roku, kdy bude předvolán další znalec. Obhajoba trvá i na výslechu jiných znalců, kteří jsou ale aktuálně v zahraničí. Další jednání tak bude až v březnu.