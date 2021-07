Místo rozhledny čtyři vyhlídky. Krkonoše střeží Horník, Liška, Medvěd a Ovce

Liška, Medvěd, Ovce a Horník. Dříve pouze patroni města Rokytnice nad Jizerou, dnes i názvy nových zastavení v lesoparku Hlídka na Stráži, z nichž se návštěvníci mohou pokochat krásou vrcholků hor i korun stromů. Stačí vystoupat na vrch Stráž nad městem a pár metrů za hotelem začíná lesopark s novými vyhlídkami. Jejich podobu navrhli architekti z libereckého studia Mjölk.



Prvním zastavením je Liška, jejíž chvost čnící nad srázem bude jistě vděčným místem fanoušků instagramu. „Chtěli jsme, aby zážitky z vyhlídek byly různé a každá dala lidem jiný zážitek. Na Lišce už se někteří lidé mohou trochu bát, dostanou se hluboko nad propast,“ vysvětluje Jan Mach ze studia Mjölk.



Jen pár metrů od křehce působící Lišky čeká na příchozí o něco rozložitější Medvěd. „Stojí v lese a je veliký, aby se na něj vešlo hodně lidí. Můžou se tam zdržet, pořádat pikniky a podobně,“ přibližuje architekt. Další zastávkou je Ovce, malá konstrukce, určená spíše pro děti, které ji ocení jako prolézačku.

Poslední a nejimpozantnější je Horník. Na něj se člověk musí vydat nejprve po žebříku, pak po lávce a nakonec vyšplhat po strmých schodech. Za odměnu jej čeká exkluzivní výhled z kabinky tyčící se téměř ve vzduchoprázdnu.

Koncepci staveb volili architekti tak, aby zapadala do okolní krajiny. Zvolili proto lehce působící stavby z ocelové konstrukce opláštěné tvrdým dřevem. Podle architektů by měly vydržet dlouhé roky.



Jejich instalace nebyla podle starosty Rokytnice Petra Matyáše jednoduchá. Umístit bylo potřeba dvanáct a půl tuny ocelových konstrukcí v těžko dostupném terénu.

„Sami jsme byli zvědaví, jak si s tím firma poradí. A poradila. Měli různé kladkostroje a výsuvné ruční jeřáby, kterými jednotlivé díly umisťovali,“ popsal starosta s tím, že firma nepoužívala pomoc vrtulníků, jak bývá v případě těchto staveb časté. Podle architektů bylo na některých místech nutné vyvrtat až osmimetrové vrty ve skále, aby vyhlídky byly dostatečně stabilní.

Místo rozhledny série vyhlídek

Nápad postavit nad Rokytnicí vyhlídky vznikl už před sedmi lety. Původně ale město počítalo podle starosty s rozhlednou. „Ta by ale byla problémová, musela by být hodně vysoká, postavená z oceli a betonu. Pak přišli architekti s návrhem na sérii vyhlídek,“ vysvětlil Matyáš. Podle něj nápad konzultovali i s veřejností. Jak přiznal, z počátku se ne všem nápad zamlouval.

„Objevily se nějaké stesky. Ne všem se líbilo, že se do skal vrtá. Pro spoustu místních je to srdcové místo a zaznívaly názory, že se to tady zničí,“ vysvětluje Matyáš s tím, že v poslední době už negativní ohlasy nezaznamenal.

Projekt podle starosty nekomplikoval ani Krkonošský národní park. Viděl přínos v tom, že vznikne atraktivní zastavení v níže položených místech a turisté se tak více rozptýlí po horách a uleví se těm nejvytíženějším lokalitám.

Projekt, který vyšel na zhruba devět milionů korun, se podařilo z velké části zafinancovat z dotací.

Vyhlídkový lesopark Hlídka na Stráži je součástí projektu s názvem Česko-polská hřebenovka - západní část - Rokytnice a Piechowice s výhledem na Krkonoše. V polském partnerském městě Piechowice vznikla vyhlídková plošina Złotý Widok, který nabízí pohled z opačné strany hor než Hlídka na Stráži.

Čtyři patroni Rokytnice, Liška, Medvěd, Ovce a Horník symbolizují čtyři vesnice, které se v dávných časech spojily v město Rokytnici.