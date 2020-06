Medvěd, Liška či Horník. V Krkonoších vyrůstají nové vyhlídkové plošiny

Medvěd, liška, ovce a horník. Čtyři postavy z městského znaku Rokytnice a také názvy čtyř nových vyhlídek budou lákat turisty na kopec Stráž.



Oblíbené výletní místo nad městem teď nabízí jednu skalní vyhlídku přezdívanou Strážník. Na konci letošního roku k ní přibudou zmíněné čtyři další, které budou rozmístěné po skalních výchozech Stráže.

Propojeny budou lesní cestou a díky tomu tak na vrcholu Stráže vznikne zajímavý lesopark i s lavičkami pro odpočinek.

Samotná konstrukce vyhlídek je z oceli, jež bude opláštěná dřevem, které postupně vlivem počasí ztmavne.

Podobu vyhlídek navrhli už před lety architekti z libereckého ateliéru Mjölk. Původně měly vyhlídky lákat na Stráž už před čtyřmi lety, ale na jejich stavbu došlo až teď. Kvůli tomu teď také platí pro turisty zákaz vstupu do prostoru budoucích vyhlídek.

„Stavební sezona je u nás v Rokytnici velmi krátká s ohledem na klima. Začátek stavby nám navíc zkomplikovala koronavirová pandemie, a tak se bude pracovat přes léto. Hotovo by mělo být v říjnu,“ řekl starosta Rokytnice Petr Matyáš.

Některé vyhlídky budou v místech, kam dnes většina turistů, pokud nesejdou ze současné značené cesty, nezavítá.

Nová stezka propojí celou skalní hranu Stráže. Začínat bude u Strážní skály a potáhne se až k výraznému skalnímu útvaru, kterému místní přezdívají K5. Liška, Medvěd, Ovce a Horník pak odhalí příchozím nečekané výhledy.

Postavy z městského znaku

Pro některé je přitom samotný vzhled vyhlídek nebo spíš vyhlídkových soch už teď nečekaný. Mají symbolizovat erbovní postavy rokytnického městského znaku, avšak ne všem se moderní design zamlouvá.

Nejvíc si na sociálních sítích lidé stýskají, že vyhlídky naruší krajinný ráz a že se jejich vzhled do území na hranici s Krkonošským národním parkem nehodí.

„Vždycky budou nějaké připomínky, nejde se zavděčit všem. Vyhlídky byly konzultovány se Správou KRNAP a žádné výhrady tam nebyly. Vyhlídky jsou zakomponované tak, aby místo nerušily a neznamenaly pro okolní přírodu žádný výrazný zásah. Jen se ukotví do skal. Nejde o žádná betonová monstra, která by Stráž hyzdila,“ řekl starosta.

Podle něj se nepočítá ani s žádným kácením okolních stromů, aby byl z vyhlídek lepší rozhled. Vyhlídka Ovce bude dokonce zcela mezi stromy, spíš než pro kochání se z dálek je koncipována jako malá prolézačka pro děti nebo jako místo pro odpočinek.

„Kdysi jsme uvažovali o tom, že na Stráži necháme postavit rozhlednu. Jenže tam už by šlo o velký zásah do lokality kopce. Nehledě na to, že by z ní nebylo vidět na všechny strany, protože modulace terénu je tam taková, jaká je. Takže jsme vyhodnotili, že čtyři různé vyhlídky budou pro turisty zajímavější a že to bude i levnější. Věříme, že lesopark k nám přiláká i další nové turisty,“ dodal Matyáš.

Stavba vyhlídek je jednou z mála akcí, které Rokytnice kvůli současným propadům v příjmech nezrušila. Smlouvu na stavbu totiž město uzavřelo ještě před nástupem koronaviru. Kromě lesoparku, který je hrazen z dotací česko-polského programu EU, nechá Rokytnice ještě upravit přístupovou cestu na Stráž.

Stávající skalní vyhlídka je tam ve výšce 780 metrů nad mořem. Ve středověku sloužila jako hláska, odkud se posílaly varovné signály před možnými nájezdníky ze severu. Vidět je odtamtud celé panorama Rokytnice, Lysá hora, Studenov, Paseky nad Jizerou i Kotel.