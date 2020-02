Pracovník vězeňské služby vybržďoval vůz a mával odznakem. Pak hrozil řidiči

Řidič bílé Škody CitiGo chtěl předjet dodávku mezi Jítravou a Bílým Kostelem minulé pondělí. Úsek přitom platí za jedno z nejnebezpečnějších míst v Libereckém kraji.

„Začal mě předjíždět zhruba v půlce kopce. Měl jsem ho po levé straně, ale blížilo se zúžení a jeho auto nemělo dostatečný výkon, aby mě předjelo. Dal jsem alespoň lehce nohu z plynu, ale stejně na to neměl, aby mě předjel,“ přibližuje řidič dodávky David Pilný z Liberce.

Řidič škodovky se na nejbližším rozšíření silnice před dodávku přece jen dostal a začal ji vybržďovat. „Najednou odbočil vpravo na autobusovou zastávku. Předjel jsem ho, ale on mě zase předjel,“ popisuje Pilný.

Řidič bílého auta se držel před dodávkou zhruba deset kilometrů. Mezitím spáchal několik dopravních přestupků včetně předjíždění zprava.

„U odbočky na Chrastavu pak natáhl z okénka ruku s odznakem a ukázal mi, že mám odbočit a zastavit. Říkal jsem si, že je to asi policista, tak jsem za ním jel. Zastavili jsme na blbém místě před křižovatkou. Nechtěl nic slyšet o tom, že kousek dál je parkoviště,“ vypráví Pilný.

Domníval se, že agresivní řidič je patrně policista. Ten vyběhl ze svého vozu a na řidiče dodávky začal křičet. „Vyhrožoval mi, že kdyby neměl dobrou náladu, tak mě vytáhne z auta, zkope mě a rozbije mi držku,“ vzpomíná Pilný.

„Zároveň se mě ptal, jestli vím, jak se má jezdit. A jestli je mi zřejmé, že když mě někdo předjíždí, tak ho mám pustit,“ popsal Pilný.

Řidič vybržděné dodávky David Pilný.

Svůj proslov pak řidič škodovky zakončil úderem do kabiny dodávky, v níž zůstal ďolík. Agresivní šofér se poté uklidnil a odjel. Pilný, který je profesionální řidič, ještě na místě chvíli zůstal.

„Poslední tři roky jsem stále za volantem, ale s ničím podobným jsem se ještě nesetkal. Už se mi sice přihodilo, že přede mnou někdo šlápl na brzdu, ale vždycky to skončilo tím, že se omluvil. To se stane každému. Ale aby mi někdo vyhrožoval, to ne,“ přibližuje Pilný, který palubní kameru dostal jako vánoční dárek.

Podle něj mohlo neúspěšné předjíždění způsobit dopravní nehodu. „Kdybych dal nohu z plynu a začal brzdit, tak by do mě mohlo narazit auto, které jelo za mnou,“ uvažuje.

Poté co o případu informovala TV Nova se videem začala zabývat policie. Došla ke zjištění, že v bílém vozidle nejel policista, nýbrž zaměstnanec Vězeňské služby ČR.

„Můžu potvrdit, že se jedná o našeho zaměstnance. Do té doby, než proběhne šetření, nebudeme podávat bližší informace. Každopádně to vnímáme jako osobní selhání jednotlivce, od kterého se důrazně distancujeme a odmítáme takové chování,“ sdělila mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.

Pokud se prokáže, že se řidič dopustil trestného činu, převezme si vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů.