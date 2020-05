Ralsko protne cyklostezka do Mimoně, povede u parovodů

„Už v roce 2006 jsme ji měli v plánu investic, dlouho se ale nedařilo dohodnout se s majiteli pozemků, které protínala. S některými nebyla řeč nebo různě zdržovali. Teď jsme se všemi vypořádaní,“ informoval starosta Ralska Miloslav Tůma (ANO).

Na cyklostezku už Ralsko dokonce získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta činí 25 milionů z předpokládané ceny 41 milionů. Rozdíl uhradí radnice ze svého rozpočtu. Tůma však předpokládá, že finální vysoutěžená cena bude nakonec nižší, například díky tomu, že kácení stromů si radnice zajistí sama, stejně jako deponii materiálů na stavbu. Měla by být pod 35 milionů korun.

„Nejvíc cyklostezku samozřejmě prodraží most, který se musí postavit přes Ploužnický potok. Poněvadž má mít cyklostezka parametry účelové komunikace čtvrté třídy, která musí unést i auto. Cyklostezku bude třeba udržovat, takže na ni čas od času nějaké auto bude muset zajet,“ vysvětlil starosta. Stavební povolení již má Ralsko vyřízené, čeká se na výběr firmy, která cyklostezku postaví.

Ralsko nechce čekat, až se vyřeší formality

Zajímavostí je, že cyklostezka nepovede lesem, ale podél silnice II/268 spojující Mimoň a Mnichovo Hradiště. Projektant ji vměstnal mezi obří parovody, které mezi Ploužnicí a Mimoní vedou nad zemí. Výměníky tepla se sice podle původních plánů měly přesunout pod zem, Ralsko však nechce čekat, až se vyřeší všechny formality.

Cyklostezka na konci vyústí u mimoňského domova důchodců. Uleví ale hlavně ralskému sídlišti Ploužnice, kde trvale žije asi tisícovka obyvatel. Vzhledem k tomu, že zde není žádný obchod, chodí většina lidí pěšky 2,5 kilometru do Mimoně za nákupy po silnici. Ta přitom není v noci osvětlená, navíc tu denně projede 600 kamionů.

„Je to nejnebezpečnější úsek téhle silnice. Chodí tam řada lidí, provoz je tam přitom velký. Jsem rád, že lidé už tam nebudou uskakovat před rozjetými tiráky,“ podotkl starosta Mimoně Petr Král (ANO).

Třebaže cyklostezku vybuduje Ralsko, z větší části jde o pozemky v katastru Mimoně. Logika by tedy velela, aby šlo o mimoňský projekt. Starosta Mimoně však podotýká, že jako více než šestitisícové město by na dotaci nedosáhli.

„Ploužnice je vyloučená lokalita a lépe tedy splňují podmínky pro zisk dotace a lépe vyhoví kritériím přidělení peněz. My bychom na ty peníze nedosáhli,“ zdůraznil Petr Král. „Navíc oni to stavějí hlavně pro svoje lidi, pro Mimoňské není tak důležitá.“ Po uplynutí nezbytných pěti let udržitelnosti projektu bude cyklostezka kompletně patřit Ralsku.

Cyklisté mohou využívat vojenské cesty v oborách

Cyklostezka po svém dokončení umožní lidem dojet z Ploužnice prakticky až k Průrvě Ploučnice. Stačí dojet do Mimoně, odtud na sídliště Pod Ralskem, kde začíná mimoňská cyklostezka do osady Srní Potok, kde se napojuje na silnici.

Po dalších sto metrech lze pak sjet na již déle existující cyklomagistrálu Ploučnice do Novin pod Ralskem až k Průrvě Ploučnice. Cyklisté mohou využívat i vojenské cesty v oborách, které spravují Vojenské lesy. Po nich se dá dojet ze Stráže pod Ralskem přes Osečnou, Náhlov a Židlov zpět do hlavní administrativní části Ralska – Kuřívod.

V přípravě je také stavba cyklostezky z Potoční ulice v Mimoni až k letišti v Hradčanech. Zde je však překážka v podobě starého nepoužívaného železničního mostu, který se bude muset pro potřeby cyklistů upravit. Stavba nového by celý projekt neúměrně prodražila.