Deště zvedly hladiny řek na Frýdlantsku, platí nejvyšší stupeň nebezpečí

Třetí, nejvyšší stupeň platí také na potoku Řasnice, který se do Smědé u Frýdlantu vlévá. Voda už se začíná vylévat také v Hejnicích a Raspenavě. Voda se rozlila do zahrad a polí, místy zaplavila sklepy. Zaplavené jsou také silnice třetích tříd podél toků v oblasti Višňové a Černous. Komunikace tam bývají pod vodou při každém větším dešti nebo jarním tání.



Na návětrné straně Jizerských hor na Frýdlantsku spadlo za posledních 24 hodin více než 100 litrů srážek na metr čtvereční. Nejvíc ukázala srážkoměrná stanice na Smědavě v Bílém Potoce, kde naměřili bezmála 119 milimetrů srážek a stále prší.

Hasiči na místě rozvážejí pytle s pískem a provádějí protipovodňová opatření. „Do Višňové vyjel na pomoc obojživelný pásák z Liberce,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje David Kořínek.

Hladiny Smědé a Řasnice překročily hranici pro třetí povodňový stupeň kolem 6:30 dnes ráno a dál stoupají. „Na horách stále prší a podle meteorologů ještě pršet bude, hladiny budou stoupat,“ řekl ČTK starosta Hejnic Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice).

Obec proto vyzvala obyvatele, aby přeparkovali svá auta a byli opatrní, pokud se půjdou podívat k řece, která se ale zatím drží v korytě.

Starosta Hejnic Jaroslav Demčák už místní obyvatele, kteří jsou napojeni na úpravnu vody v Bílém Potoce, upozornil, aby začali doma šetřit vodou. Dešťové přívaly, které se valí z kopců Jizerských hor, totiž není úpravna schopná pojmout, a tím pádem ani vodu upravit na pitnou.

„Lidé by neměli prát v pračce, pokud to může počkat, mýt se jen ve sprše, nenapouštět vany, protože to může dopadnout tak, že když se nepodaří spustit úpravna v normálním režimu, tak bude problém. Doufáme, že zítra už bude situace klidnější,“ upozornil starosta Hejnic Jaroslav Demčák.