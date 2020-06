Déšť na Rychnovsku zatopil sklepy, častolovický zámek evakuoval zvěřinec

Na Rychnovsku a také Mladoboleslavsku spadlo ve čtvrtek odpoledne v celorepublikovém měřítku extrémní množství srážek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu napršelo v regionu v úhrnu i přes 100 milimetrů srážek.

Na Rychnovsku se rozlil Štědrý potok. Voda z něj zatopila zámecký park se zvěřincem v Častolovicích, správci zámku proto ráno museli přemístit zvířata jinam a park prozatím uzavřeli.

„Zvířata jsou v pořádku na jiném místě. Zámek zasažen není, otevřeno máme na nádvoří i v expozicích,“ sdělila pokladní zámku.

Potok vytopil už ve čtvrtek i obyvatele na dolním konci Tutlek a v Lupenici vyplavil třeba sportovní areál TJ Sokol. Voda tam do rána opadla, zůstaly po ní nánosy bláta.

„Pro mě to nakonec dopadlo ještě dobře. Vodu se mi povedlo odklonit od domu, také u chalupy jsme to zvládli. Na obou místech mě čeká tak půl dne práce, máme nějaké větve a kládu na zahradě, ale to vzal čert. Jsou tady na tom někteří lidé mnohem hůř, povodeň jim znečistila studny. Už se snad jedná o tom, že jim sem budou dovážet pitnou vodu v cisternách,“ popsal následky povodně jeden z obyvatel Lupenice.

Hasiči zachraňovali v Kostelci nad Orlicí pět lidí ze dvou aut, která uvázla na zaplavené silnici. Rychnovská radnice zase nabídla náhradní bydlení rodinám vytopeným na sídlišti.

Hasiči v Královéhradeckém kraji zaznamenali za čtvrteční odpoledne 120 událostí. Hlavně odčerpávali vodu ze sklepů. S postupující bouřkou pomáhali nejprve v okolí Hořic a Valdic na Jičínsku, poté okolo Smiřic na Královéhradecku a později ve Vamberku a v okolí Rychnova nad Kněžnou.

Přes noc a dnes ráno už bylo klidněji. Hasiči odstraňovali na čtyřech místech spadlé stromy ze silnic.

„Dopoledne hasiči pomáhají spíše už jen s dočerpáním vody ze sklepů. Zasahují v Jiráskově ulici v Rychnově, ve Vamberku a Tutlekách,“ uvedla dnes mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.



18. června 2020

Vydatné srážky se však očekávají i dnes. Hasiči proto kvůli možnému náporu telefonátů posílili operační středisko.

V sídle Královéhradeckého kraje zasedla dnes dopoledne povodňová komise. Předpokládá se, že o víkendu bude platit v kraji povodňová pohotovost.



„Vydatnější srážky se očekávají v severovýchodní polovině území i během dnešního dne a také o víkendu. Celkově do nedělního večera na východě a severovýchodě území může spadnout od 40 do 100 mm srážek. Proto se budou v zasažených oblastech i nadále zvedat hladiny vodních toků, i když pomalejším tempem než během čtvrtka,“ informovali meteorologové na Facebooku.

Hladina řeky Kněžné v Rychnově stoupla během čtvrtečního odpoledne o 130 centimetrů až na druhý stupeň povodňové aktivity, k normálu se vrátila už po 20. hodině, ale dnes zase mírně stoupá.



Ke třem metrům také stoupla hladina Orlice v Týništi nad Orlicí a blíží se k prvnímu stupni povodňové aktivity, oproti čtvrtečnímu ránu je tam dnes průtok na desetinásobku. Cidlina v Jičíně se drží na prvním stupni od čtvrtečního večera.