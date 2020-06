Zpovědi místních: ani pamětníci z Míčova nepamatují tak bleskovou povodeň

, aktualizováno

Bleskové povodně zasáhly desítky míst. Ničivá záplava se valila z polí i lesů. Míčov však je vesnice na kopci, neteče tu žádná řeka, říčka ani sebemenší potok. Jenže teď voda zasahovala do poloviny oken a ničila, co se dalo. „Nebudu už to opravovat, jdu odsud pryč. Jen uklidit tu spoušť by trvalo půl roku,“ mávne rukou rezignovaně místní Jan Vojáček, který ve vsi bydlí od narození.