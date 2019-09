Obleva už lyžaře v Bedřichově nepotrápí, vzniká tu lepší zasněžování

Projekt měl být ještě rozsáhlejší, počítal se zasněžováním i vyšší partie magistrály až po křižovatku u Buku. Navzdory slibům tří ministryň ale dosud stát na původní dvanáctimilionový projekt neposlal ani korunu.

„Začali jsme už konečně konat. Máme vysoutěženého dodavatele. Se zasněžováním jsme spěchali, abychom jej letos už používali. S novým systémem se nám vytvoření běžkařského kolečka povede mnohem snáz. Čerpací stanice by měla být už v listopadu,“ řekl starosta Bedřichova Petr Holub.

Technický sníh vyráběný na stadionu je důležitý, pokud přijdou oblevy a magistrála se ve svých nejnižších partiích u Bedřichova stane nesjízdnou. Běžecké lyžování pak zachraňuje přibližně dvoukilometrové kolečko u stadionu, kam Jizerská o. p. s. naváží technický sníh.

Nový systém bude výkonnější

Zasněžovací systém vyjde na šest milionů. Milion dá obec. Celou sumu by ale Bedřichov se třemi sty stálými obyvateli a sedmimilionovým rozpočtem vydat nemohl. Pět milionů korun proto Bedřichovu pošle Liberecký kraj. Částku už odsouhlasili radní, podpořit by ji ale měli i zastupitelé.

„Podle mých zpráv z výborů sportovního a školského uvolnění částky bez problémů prošly. Myslíme si, že stadion v Bedřichově se stává unikátním místem nejen pro sport, ale i pro rekreaci a cestovní ruch. Toto území patří mezi ty, kde chce kraj podporovat infrastrukturu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Tulpa.



Projekt na zasněžování zahrnuje čerpací technologie a rozvody. Obec také pořídí jedno sněžné dělo. Povolení na odběr povrchové vody z nádrže Dolina má obec pro bedřichovský stadion už z roku 2011. O navýšení nežádala.

Stadion dnes Bedřichov zasněžuje pomocí dvou starších děl, hadice jsou ale vedené po povrchu. Na stadionu překážejí. Nový systém bude také výkonnější.

Nástupním místem na bedřichovském stadionu podle sčítání projde nebo na kole či lyžích projede přes 800 tisíc lidí ročně. „Bedřichov je nejfrekventovanějším nástupním místem Jizerské magistrály a zároveň výchozí bod pro strojovou úpravu většiny lyžařských tras. Projdou tudy statisíce návštěvníků z kraje, celé republiky i ze zahraničí. Zasněžování poslouží i jako podpora Jizerské 50, která se na stadionu koná,“ doplnil starosta.

„Věřím, že tohle bude první etapa. Doufám, že se v budoucnu podaří sehnat i další souhlasy na pokračování zasněžovacího systému až na křižovatku u Buku,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Kapacita parkovišť nestačí

Vysoká obliba Bedřichova jako nástupního místa do stop má ale i odvrácenou tvář. Během mrazivých a slunných víkendů se brzy zaplní parkoviště a doprava v obci pravidelně kolabuje. O víkendech se v Bedřichově pohybuje až pět tisíc lidí. Veřejná parkoviště v Bedřichově mají kapacitu přibližně 600 míst. S parkovišti u Kapličky v Hraběticích a na Severáku je to asi tisícovka. Další zhruba tisícovka míst je u penzionů.

Problém by mohl vyřešit projekt Libereckého kraje a Bedřichova, který počítá s vybudováním elektronických informačních tabulí. Ty by už v Liberci nebo v Jablonci varovaly řidiče, že do Bedřichova nebo na Severák nemají kvůli zaplnění parkovacích míst jezdit. Na České chalupě nebo na Maliníku by pak motoristy mohly přímo zastavit elektronické tabule se zákazy vjezdu. Pokračovat dál by mohli jen rezidenti nebo ubytovaní hosté.

„Museli bychom pak s dopravním podnikem dořešit posílení veřejné dopravy. Je ale potřeba to řešit. Situace bývá v některých dnech naprosto neudržitelná,“ zmínil hejtman Půta.

Nikoliv digitální, ale mechanické výsuvné značky by mohly v případě kolapsu uzavřít Bedřichov už během letošní zimní sezony. „Rádi bychom ale měli v budoucnu chytřejší a flexibilnější systém pomocí digitální tabule,“ dodal starosta Holub. Bedřichov by měl zpracovat projektovou dokumentaci, zaplatit by jej mohl kraj.