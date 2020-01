Díky novému simulátoru budou v Liberci lépe léčit rakovinu

„Je to, jako když obrázek na papíře dostane další, třetí rozměr a zobrazená věc je najednou vidět ze všech stran. Dosavadní rentgen nám umožňoval jen dvourozměrné zobrazení, což bylo komplikované, protože ani lidské tělo není jen dvojrozměrné. Teď přesně uvidíme, co se v těle pacienta děje. Předtím se nám nezobrazovalo všechno, museli jsme to pak doplňovat vyšetřením na dalším přístroji. Toho teď pacienty ušetříme,“ uvedla primářka radiační onkologie Magda Macháňová.



Nový CT simulátor pomůže lékařům přesněji zaměřit místo, které je nutné ozářit. Pacient v simulátoru stráví dvacet minut až půl hodiny.

Přístroj najde nádor

„Dávka ozáření, kterou pacient do sebe dostane, už nejde vymazat. Zůstává v těle. Právě proto je pro nás velmi důležitá přesnost. Přístroj lokalizuje na pacientovi místo, které se má ozářit, aby paprsek byl co nejsilnější a přitom nezasáhl okolní místa, kde už nádor není,“ upřesnila primářka.

Simulátor přišel na 17,6 milionů korun a z velké části ho zaplatil Liberecký kraj. Nemocnice o něj už dlouho usilovala. Kromě prvotního vyšetření pacientů, které čeká léčba ozařováním, se pak využívá na kontrolní vyšetření po sestavení ozařovacího plánu.

„Aby byla jistota, že jsme ozařovací plán sestavili opravdu dobře. Že spočítané hodnoty jsou správné a vše sedí. Teprve po této kontrole pacient jde na první ozáření. V našem oboru platí známé pořekadlo dvakrát měř, jednou řež. Jedině správně cílená léčba bude mít požadovaný efekt. Proto je kontrola nutná,“ dodala Macháňová. Ročně její oddělení obslouží 900 až tisíc pacientů.

Musejí jezdit do Prahy

K dokonalosti libereckého onkologického centra chybí podle generálního ředitele krajské nemocnice Richarda Lukáše už jen pozitronová emisní tomografie pro diagnostiku nádorových onemocnění.

„Rozezná, v jakém rozsahu metastáze jsou, zda se rakovinu podařilo zastavit nebo naopak postupuje a jak moc. V Libereckém kraji zatím nic takového není, což je velká komplikace. Pacienti proto musíme posílat na vyšetření do Prahy, Hradce nebo Ústí nad Labem,“ řekl Lukáš.

Chybějící přístroj by liberecká onkologie měla spustit za dva roky. Nejdřív se kvůli ní musí postavit nová budova, do které se rozměrné zařízení umístí. Vznikne na místě staré vilky, kde bývalo ředitelství nemocnice, které se zbourá.