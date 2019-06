Heliport liberecké nemocnice slaví pět let. Posloužil i štábu Spidermana

Zcela přesný součet přistání však není znám. „Statistiku totiž sledujeme od prvního srpna 2018. Celkem je to nějakých 1 923 přistání od doby, kdy to počítáme,“ vysvětlil mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář.

Přistávací plocha pro vrtulníky tyčící se dvacet metrů nad zemí funguje od 26. června 2014. „Nejvíce přistání jsme měli od 27. dubna 2015 do stejného dne o rok později. Bylo jich 449,“ doplnil mluvčí.

Občas nemocniční heliport využije kromě záchranářských vrtulníků i armáda. „Když se v Liberci natáčel film Spiderman, přistála tady s vrtulníkem produkce filmu. Samozřejmě si to filmaři museli nejdříve domluvit a zaplatit,“ upozornil Řičář.

A teď další čísla. Liberecký heliport leží v nadmořské výšce téměř 457 metrů, váží 290 tun a unese 6,4 tuny. Průměr přistávací plochy je dvacet čtverečních metrů a v zimě je vyhřívaná. Výstavba heliportu vyšla na 41 milionů korun.

Podle Řičáře se díky heliportu výrazně zrychlil přesun pacientů do nemocnice. „Dříve, když heliport nebyl, musela sanitka jet pro pacienta, kterého převezl vrtulník, na liberecké letiště. Stávalo se třeba, že když k nehodě jela jen sanitka bez vrtulníku, přijela do nemocnice ve stejný čas, jako ta, co převzala zraněného z letiště,“ vysvětlil mluvčí nemocnice.

Právě na letišti by se měl objevit další heliport pro vrtulníky záchranářů. A to i přesto, že přistávací plocha pro vrtulníky vznikla v krajské nemocnici. Vrtulníky sice mohou vzlétnout do setmění a přistávat na heliportu krajské nemocnice, po soumraku se ale nemají kam vrátit. S nočními lety tak vypomáhá třeba pražská záchranka.

Výstavba „nočního“ heliportu by měla vyjít na více než 5,6 milionu korun bez DPH. Pět milionů na ni uvolní Liberecký kraj, necelé dva miliony poputují z investičního fondu krajské zdravotnické záchranné služby. Stavba má podle předpokladu začít letos na podzim a skončit v dubnu příštího roku.