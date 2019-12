Myslivci stárnou a ubývají. Zvěř bude za chvíli v přesile

„Některá myslivecká sdružení jsou na tom ještě hůř. Ve velké části spolků je třetina lidí do padesáti let věku, ostatním je nad padesát. Na aktivní činnosti se podílí tak třetina členů. Například při lovech na černou zvěř si spolky musejí vypomáhat. Teď ještě situace není tak tragická, ale do několika let to bude mít vliv na schopnost redukce zvěře i péči o zvěř,“ řekl Radim Seifert, hospodář mysliveckého spolku Předlánce - Černousy a zároveň a odborný lesní hospodář na Frýdlantsku. Je mu 38 let a ve spolku je druhým nejmladším členem. Nejstaršímu členovi je 85 let.