Čepice, v níž Pechová přeplavala kanál La Manche, pomůže onkologii

Peníze předá onkologickému oddělení v liberecké nemocnici. „Vím, jak moc je na onkologii potřebná každá koruna. Tak jsem alespoň takto chtěla pomoci,“ říká plavkyně.

Sama zná prostředí onkologického oddělení důvěrně. V pražském Motole v něm jako malá strávila nekonečné měsíce poté, co jí zjistili nádor stehenní kosti. Kvůli nemoci přišla ve dvanácti letech o nohu.

I bez ní však dokázala to, co před ní ještě žádná handicapovaná žena na světě. Přeplavala kanál La Manche. Osmatřicet a půl kilometru jí z anglického Doveru do francouzského Calais trvalo dvanáct a půl hodiny.

Do chladných vod kanálu mezi Anglií a Francií se před Markétou vrhla pouze jedna handicapovaná žena, a to Turkyně Cilem Celik. Po dětské mozkové obrně má ochrnuté obě nohy. Kanál však plavala ve štafetě, jako jedna z šesti. Markéta tak zůstává první handicapovanou ženou na světě, která jej pokořila celý sama.

„Asi mi to, co jsem dokázala, ještě úplně nedochází. Přicházejí mi gratulace opravdu z celého světa, ta podpora je neuvěřitelná. Jsem z toho trochu nervozní, na tolik pozornosti jsem nebyla zvyklá,“ dodává plavkyně.

Úspěch se sice snaží vychutnávat, její život ale prý plyne dál. Příští týden ji čekají závěrečné závody v rámci Českého poháru dálkového plavání.