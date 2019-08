Plavkyně Pechová překonala La Manche jako první handicapovaná žena

Markéta Pechová z Liberce si splnila svůj sen, ve svých čtyřiceti letech přeplavala kanál La Manche, přesně tak, jak si to před lety slíbila. Za neuvěřitelných 12 a půl hodiny zdolala 38 a půl kilometru dlouhou trasu z anglického Doveru do francouzského Calais. Je první handicapovanou ženou na světě, která to dokázala.