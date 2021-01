Liberci vadí znesvěcení židovské hvězdy, dětem ukáže koncentrační tábory

Město se tak rozhodlo i proto, že kvůli znevážení žluté Davidovy hvězdy s nápisem „neočkovaný“ nebyla prodloužena smlouva seniorské ombudsmance v Liberci Lence Tarabové.

Ta si hvězdu připnula během demonstrace v Praze jako výraz nesouhlasu se současnými vládními nařízeními, která podle ní řadě lidí komplikují život a ohrožují jejich existenci. Podle města tím ale znevážila utrpení Židů za druhé světové války.

Město plánuje exkurze pro žáky sedmých a osmých tříd libereckých základních škol. „V sedmé třídě především do památníku v Terezíně a v Lidicích a v osmé třídě, kdy už jsou děti starší a jsou schopné šokující zážitek z vyhlazovacích táborů pobrat, by to byly exkurze do Osvětimi,“ sdělil náměstek primátora pro školství Ivan Langr. Pro návrh hlasovali všichni radní.

Pět set korun na jednoho žáka

Konkrétně půjde o účelovou dotaci ve výši 500 korun na jednoho žáka, která pomůže snížit náklady na exkurzi. Letos by tak podobná místa spojená s holokaustem mohlo navštívit 2 100 žáků 7. a 8. tříd základních škol, které Liberec zřizuje. Dotace bude každoroční. Investice do vzdělání má podle města obrovský smysl.

„Bereme to jako výraz nesouhlasu se znesvěcováním žluté židovské hvězdy, jako výraz nesouhlasu s relativizací památky obětí holokaustu a výraz šoku z rychle mizející povědomosti části společnosti o nejhrůznějším údělu, jaký kdy člověk připravil člověku. Je to důležité symbolické gesto a snaha podpořit vzdělávání dětí. Aby ony ani jejich děti nezapomněly,“ dodal Langr.

Podle něj by podobná aktivita mohla motivovat i další obce a kraje, popřípadě stát, aby na vzdělávání dětí v tomto směru nezapomínal. Holý výklad při hodinách dějepisu nenahradí to, když se místa spojená s likvidací milionů lidí přímo navštíví.