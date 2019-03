Nekraťte si cestu přes koleje, varovali policisté cestující na nádražích

„Nejčastěji se setkáváme právě s tím, že lidé přecházejí koleje v místech, kde je to zakázané. Zkracují si tak cestu do zaměstnání nebo do školy. Jsou nádraží v kraji, kde to vyloženě k přechodu kolejí láká. I proto jsme tady. Když tito lidé uvidí policistu, přebíhání kolejí si dvakrát rozmyslí,“ popsal Lubomír Kaplan z odboru služby pořádkové policie z Krajského ředitelství policie v Liberci.

Většinou se jedná o přestupek, a tak těmto hříšníkům hrozí bloková pokuta.

Drogy, lidé v pátrání, narušování veřejného pořádku

Policisté na nádraží ovšem nekontrolovali jen cestující vstupující do kolejiště, ale zaměřili se třeba i na drogy, krádeže nebo narušování veřejného pořádku.

„Kontrolujeme, zda tu nejsou lidé v pátrání nebo zda u sebe nemají drogy, mohou tu být i potenciálně nebezpeční lidé,“ dodal Kaplan.

Nebezpečným byl rozhodně sedmatřicetiletý muž, který 30. ledna na hlavním libereckém nádraží po telefonu policistům tvrdil, že v hale odložil jakýsi radioaktivní předmět.

Hasiči ovšem zjistili, že jde o plastový proudový chránič bez radiace. Muže pak policisté vypátrali v centru města, kde na ně vytáhl nůž. Hlídka ho zpacifikovala.

Podle Kaplana se policisté zaměřují také na sběrny, které jsou často umístěny právě v okolí nádraží.

„Kontrolujeme, jakým způsobem tady probíhá výkup, zda nejde o věci pocházející z trestné činnosti, nebo o majetek Českých drah,“ doplnil policista.

Loni při stejné akci odhalila policie v regionu bezmála dvě desítky přestupků. Převažovaly zejména přestupky v dopravě - proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.