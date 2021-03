Mapuje Liberec v průběhu věků. Řada domů se nechává úmyslně chátrat, říká

„Začalo to zhruba rok a půl zpátky facebookovou stránkou Liberec v minulosti a současnosti. Na té zveřejňuji především srovnávačky. Později jsem vytvořil skupinu, která slouží k tomu, aby i lidé mohli přidávat svoje příspěvky. Mají archivy fotek po rodičích, prarodičích, tak proč by je nemohli ukázat dál. Dalo to práci, ale podařilo se je od lidí postupně dostávat,“ objasňuje začátky Janků.