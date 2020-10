Lesopark desítky let zarůstal, teď může propojit parkoviště se zoo

Cestičky v lesoparku podél Jizerského potoka přitom kdysi propojovaly Lidové sady s dnešním parkovištěm u tenisových kurtů ve Fibichově ulici. Nechyběla tam ani kamenná kašna. Pak ale vše zarostlo tak, že projít se tam už nikoho ani nenapadlo.

Teď město připravuje obnovu lesoparku. To by byla dobrá zpráva nejen pro okolní obyvatele, ale i pro návštěvníky liberecké zoo. Hned u vstupu do lesoparku je totiž parkoviště pro zoo. Lidé by tak mohli projít parkem od parkoviště k novému vstupu do zoo v Lidových sadech.

Naučná stezka i tůně

Počítá se tam i s naučnou stezkou ve spolupráci se ZOO Liberec a s vybudováním šesti tůní. Lesopark by tak byl další odpočinkovou zónou v okolí zoologické a botanické zahrady. Náklady město spočítalo na 3,1 milionu korun, polovina peněz by měla jít z dotace ze Státního fondu životního prostředí. Jenže i když žádost o dotaci radní schválili, neznamená to, že radnice skutečně s lesoparkem něco udělá.

„Ještě si necháváme čas na rozmyšlenou, zda do toho půjdeme, nebo ne. I kdybychom dotaci získali, tak ta pokryje jen polovinu nákladů. Město by tak doplácelo asi milion a půl. To je částka, kterou v dnešní napjaté době nemáme jen tak k dispozici,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Karban.

Lesík začali zvelebovat skauti

Takový postoj města ale netěší liberecké skauty. Ti totiž vloni tři čtvrtiny zarostlého lesoparku dobrovolně prořezali a vynosili odtamtud přes sedm kubíků odpadků. „Sešlo se nás tam 240 skautů napříč všemi libereckými oddíly. Z města nám pak řekli, že jsme odvedli práci za 1,1 milionu korun. Ale poděkování jsme se nedočkali,“ říká vedoucí skautského oddílu Stopa Tomáš Khol.



Když město poptávalo tyto práce u technických služeb, ty vyčištění parku vyčíslily na 2,5 milionu. Nakonec radnice technickým službám zaplatila 900 tisíc korun za prořezání poslední čtvrtiny lesoparku, kterou už skauti nestihli dodělat.

„Když pominu to, že my jsme svojí dobrovolnou prací ušetřili městu přes milion korun, tak mi vadí, že by se v projektu nemělo dál pokračovat. Byl by to špatný krok i směrem k dětem, které jsme motivovaly, aby něco smysluplného pro své okolí udělaly a teď by se měly dívat, jak to tam zase zarůstá. Čili, že to všechno bylo zbytečné,“ vysvětluje Tomáš Khol.

„Jestli město nemá peníze, tak my umíme tůně také dělat. Máme členy, kteří vlastní bagry, jsme ochotni městu s lesoparkem pomoci,“ dodává.