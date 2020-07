VIDEO: Čtyřkolka se proháněla po CHKO Český ráj, řidič ohrozil správce

„Tlak na různé adrenalinové aktivity v naší nejstarší chráněné krajinné oblasti sílí. O minulém víkendu se nedaleko nejvyšší hory Českého ráje (Kozákov), v I. zóně ochrany, proháněl tento stroj. Pracovník Správy CHKO jej zastavil, vyzval k předložení potřebné výjimky k vjezdu a občanského průkazu,“ napsala na svůj Facebook k videu Správa chráněné krajinné oblasti.

„Následovalo však přidání plynu a řidič začal na našeho kolegu opakovaně najíždět, to vše s vědomím že se jedná o zaměstnance Správy CHKO. Video znázorňuje až úprk závodníka poté, co se dozvěděl, že náš kolega volá Policii ČR, které byla celá věc předána k dalšímu šetření,“ doplnila CHKO.

Strážci přírody zmohou bez asistence policie jen málo. „Strážcům nemůžeme doporučit, aby šli do nějakého kontaktu. Napadeni byli už opakovaně. Když to skončilo verbálním útokem, byla to lepší varianta. Motorkáři na strážce běžně najíždějí,“ řekl k problematice již před třemi lety Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

Krajská policie se začala více zaměřovat na protizákonné vjezdy motorkářů do lesů a do nejpřísněji chráněných oblastí už před třemi lety. K dispozici měli tehdy devět čtyřkolek i vyškolené lidi. Policisté měli také zvýšit kontrolu nepovoleného parkování aut v lesích a vjezdů na lesní cesty.

Krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Řičář tehdy prohlásil, že nejde o desítky, spíš jednotky procent, přesto část lidí ježdění po lese na motorce považuje za standart. Letos i vlivem koronaviru je však problém ještě viditelnější. Po konci vládních opatření totiž turisté tyto hory doslova zaplavili. Včetně těch, kteří do chráněného území neváhají vyjet s vozidly.

Ten, kdo vjede do lesa bez povolení vlastníka, porušuje lesní zákon. Řev motorů je často slyšet i v místech s vysokým stupněm ochrany a jezdci navíc porušují Zákon o ochraně přírody a krajiny.