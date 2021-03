Liberecký „sněhulák“ bude dál trápit řidiče, nový sjezd ministerstvo odmítá

Tři na sebe navazující kruhové objezdy přezdívané sněhulák jsou hlavní příjezdovou cestou k nákupní a průmyslové zóně Sever v Liberci Růžodole.

„Je to velmi nemilá zpráva. Jsme jen krůček od dokončení nového územního plánu a tohle byla věc, která ho ještě zdržovala. Snažili jsme se ministerstvo několikrát přesvědčit, aby nám povolilo druhé napojení průmyslové zóny do územního plánu zakreslit, ale nepodařilo se. Přitom jde o klíčovou věc. Teď je doprava přes sněhuláka problematická, často je ucpaná, jsou tam kolony. Nedovedu si představit, jak budeme dál fungovat v této části města bez druhého napojení,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.



Sjezdy by byly moc u sebe

O druhou přístupovou cestu, která by do průmyslové zóny Sever vedla ze silnice první třídy přes novou čerpací stanici ve Stráži nad Nisou a zadem za obchodním centrem Globus, usiluje město už několik let. Jenže podle ministerstva by oba sjezdy do zóny byly příliš blízko sebe.



„Podle norem mají být sjezdy ze silnice první třídy od sebe dál. Jenže ministerstvo se na to dívá, jako kdyby ta silnice byla za městem, jenže ona město protíná. Když se tento průtah městem před třiceti lety stavěl, tak zájem státu byl takový, aby se město napojovalo co nejčastěji. Tohle je důležitá tepna města, nejen silnice pro tranzit,“ komentuje primátor.

I proto se radnice nechce s verdiktem ministerstva spokojit. Nové napojení do průmyslové zóny Sever se sice v územním plánu, který chce město schválit ještě letos, neobjeví, v boji za něj ale bude Liberec dál pokračovat.



Naopak pro průmyslovou zónu Jih v Liberci Doubí už se druhé napojení ze silnice I/35 připravuje a územní plán s ní počítá. Proti jsou naopak obyvatelé Doubí, podle kterých nová silnice zničí poslední klidovou zónu bez aut v jejich čtvrti.