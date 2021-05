Epidemie covidu tvrdě zasáhla rozpočet Liberce, nebude na parkovací domy

Upustit se muselo od obnovy alejí podél Masarykovy třídy, revitalizaci náměstí Českých bratří nebo plánu na sociální bydlení v domě v Jablonecké ulici. To všechno se do upraveného investičního plánu vedení města nevešlo.



Pod čarou zůstalo několik desítek projektů, o kterých sice koalice uvažovala, ale na které zkrátka nejsou peníze. Kdyby se mělo realizovat vše, o čem vedení města snilo, potřeboval by Liberec v následujících devíti letech 13 miliard korun. A ty rozhodně mít nebude.

„Pandemie koronaviru způsobila hluboký zásah do městského rozpočtu. Museli jsme kvůli současným možnostem upravit investiční plán a nechat v něm jen takové věci, které je reálné udělat ještě v našem volebním období. Tedy letos a příští rok. Jsou v něm i investice, které by se v Liberci mohly realizovat do roku 2030, ale jak to bude s jejich financováním, není teď zcela jasné,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Plán investic na několik let dopředu dosud Liberci chyběl. V podstatě má jít o jakýsi zásobník projektů, který by každé vedení města mělo průběžně aktualizovat a vybírat z něj věci, na které se najdou peníze. Ať už z rozpočtu města nebo z dotací. Teď jsou ale finanční možnosti Liberce dost omezené.

„Ze zdravotního hlediska už jsme si v covidu zřejmě to nejhorší odbyli, ale z ekonomického pohledu nás to nejhorší teprve čeká. Snížení příjmu z daní o 200 milionů kvůli pandemii zkrátka bude v Liberci znát,“ poukazuje ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).

Škrtání investičních akcí, na které teď Liberec nemá a v nejbližší době ani mít nebude, zabralo desítky hodin dost tvrdých jednání.



„Do obchodu také nepůjdete udělat nákup za dvě stovky, když v kapse máte jen stokorunu. Musíme být realisté. A tento investiční plán nyní realitě odpovídá. Jednání byla složitá, ale aspoň můžeme říct, že věci v něm nejsou jen plané sny a přání ale to, co se dá opravdu uskutečnit,“ zmínil radní za ODS Petr Židek.

Palác se dokončí

A jaké projekty se tedy v Liberci dají uskutečnit a dovést až do konce? V příštím roce by měla skončit rekonstrukce Liebiegova paláce, který se změní na komunitní centrum.



Ještě letos se začne s úpravou parkoviště pro osmdesát aut v Pastýřské ulici za sídlem krajské policie. Počítá se rovněž s výstavbou vodojemu, který přivede pitnou vodu do horní části Ruprechtic, či s úpravou Veseckého rybníka.

Z dopravních akcí se má dokončit rekonstrukce Vítězné ulice a začít s výstavbou silnice Nová Pastýřská. V plánu je i nová komunikace k lomu Ligranitu, která odvede náklaďáky z vilové čtvrti, a také rozšíření podchodu k Home Credit Areně pod železniční tratí.

„Prioritou je pak pro nás bytová výstavba, protože dostupné bydlení je jedním z problémů Liberce. Příští rok se tak zahájí výstavba domů se 49 byty Na Žižkově a dokončí se sociální byty v ulici Orlí a Barvířská,“ zmínila náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová (ANO).

Peníze by se také měly najít na opravu budovy Uranu, kde sídlí část magistrátu, a na nový sběrný dvůr. V případě investic do veřejné zeleně by se měly obnovit lesoparky ve Fibichově a Hlávkově ulici včetně vodních ploch, investovat se má i do nové výsadby v centru Liberce, která má pomoci v boji se suchem.

Rozhodně největší akcí, která by příští rok mohla teoreticky začít, je roky plánovaná rekonstrukce městského bazénu. „Do investičního plánu by mohli nahlížet i občané a sami přinášet podněty na investiční projekty. Připravujeme proto jeho online verzi,“ dodal primátor Zámečník.

