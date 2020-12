Liberec chce být městem kultury. „Nemáme ani na provoz,“ kritizuje opozice

Je to obrovská příležitost. Tak zdůvodňuje vedení radnice případnou kandidaturu Liberce na Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

V každoroční akci Evropské unie se uchází o post středobodu evropského kulturního dění vždy několik měst ze dvou zemí. Pro rok 2028 byla vybrána Česká republika a Francie. A Liberec si dělá ambice uspět.

Bude mít ale konkurenci. O prestižní titul se chce utkat také Brno, Broumov, Kutná Hora či Chomutov.

Kultura tu má své podstatné místo, tvrdí náměstek

„Často jsme prezentováni jako město sportu, ale chceme ukázat, že i kultura tu má své podstatné místo. Jen je víc roztříštěná, potřebuje dostat vizi. Naší povinností je tu vizi nastavit,“ řekl náměstek primátora pro kulturu Ivan Langr.

Už loni vyčlenilo město milion korun na strategii rozvoje kultury v Liberci. Má ukázat, kam a jak věci na poli kultury ve městě směrovat. Přes Vánoce se bude analýza připomínkovat, na jaře by pak na jejím základě měl vzniknout akční plán.

„Na konci příštího roku se musíme rozhodnout, zda žádost o kandidaturu opravdu podáme, nebo ne. První kolo před mezinárodní porotou bude v roce 2022. V té době už bychom měli mít i rámcovou finanční představu,“ dodal Langr.



Právě peníze budou hrát při kandidatuře nemalou roli. Brno už deklarovalo, že počítá s částkou minimálně 30 milionů korun. Naopak Ostrava kvůli finanční náročnosti svůj záměr kandidovat letos v létě odpískala. I to je důvod, proč jsou zatím k plánům Liberce někteří zastupitelé skeptičtí.

Nemáme z čeho zaplatit provoz města, varuje opozice

„Musím se tomu smát. Na příští rok nemáme z čeho zafinancovat samotný provoz města a i bez nedávného zrušení superhrubé mzdy radnice potřebuje další úvěr. Nikdo z vedení města se ani nesnaží říct, z čeho dluhy splatíme a z čeho zafinancujeme provoz našich organizací. O nějakém rozvoji se nemluví vůbec,“ myslí si zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

„Tohle je klíčový problém Liberce, který by radnice měla řešit. Jak s tím souvisí kandidatura na Evropské město kultury a co vlastně přinese mimo dalších výdajů, netuším. Připadá mi to jako prostředek k odvádění pozornosti.“

Město ale oponuje, že kandidatura je jedním z nástrojů, jak pomoci Liberci dál se rozvinout. „Podstatou Evropských hlavních měst kultury je pákový efekt. Tedy že to daným městům a regionům víc přinese, než do toho vloží. Jde o celoroční akci, ne čtrnáctidenní záležitost. Chápu obavy některých lidí, abychom neskončili jako při MS 2009 v klasickém lyžování, které dopadlo sportovně dobře, ale finančně tragicky. Tohle není ten případ,“ poukazuje primátor Jaroslav Zámečník.

„Kultura není jen divadlo nebo výstavy. Jsou to i parky, veřejný prostor, liberecká přehrada, školy a další věci. Je to soubor mnoha věcí, které jen potřebují správně nasměrovat, aby to mělo správný efekt a dělalo to život ve městě příjemnějším,“ uvedl jeden z ambasadorů projektu Leon Jakimič, zakladatel a šéf sklářské designové firmy Lasvit.

Případnou kandidaturu podporuje i Liberecký kraj. „Je to velká příležitost pro místní lidi, aby si uvědomili, jakou roli kultura v jejich životě hraje. Právě kultura a kulturnost města je základem toho, aby se tu dobře žilo. Je to investice do kvalit města,“ sdělila krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.