Liberec chce stále být městem kultury, na pomoc povolal robota

Neotřelý, kreativní, sršící nápady a se zájmem o rozvoj Liberce na poli kulturním. Tak by se dala ve zkratce shrnout poptávka po jedinci, kterého teď z řad veřejnosti shání liberecká radnice. Dotyčný či dotyčná má být součástí dvanáctičlenného týmu ambasadorů, který má před sebou velkou výzvu. Pomoci propagovat Liberec jako nejvhodnějšího kandidáta z českých měst na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028.

„Spousta lidí má Liberec spojený spíš se sportem a kulturu odděluje. My tohle chceme naopak propojit a ukázat, že i v rámci kultury má Liberec co nabídnout,“ sdělila vedoucí oddělení kultury a sportu libereckého magistrátu Markéta Sabáčková.



Šest ambasadorů už Liberec vybral loni na podzim. Jde o známé osobnosti, které by měly Liberec jako kandidáta na Evropské hlavní město kultury propagovat i v zahraničí, aby měl pak lepší pozici u mezinárodní poroty, která prestižní titul evropským městům přiděluje. V první šestici je tak Christina Winkelbauer Kelly, pravnučka Franze hraběte Clam-Gallase, textilní designérka Kamila Boudová, spisovatel Jaroslav Rudiš, děkan fakulty architektury Technické univerzity Osamu Okamura, majitel sklářské firmy Lasvit Leon Jakimič a hudební skladatel Hubert Bittman.



„V květnu chceme představit dalších šest osobností, přičemž jedna z nich by měla být z řad liberecké veřejnosti. Stačí, když napíše motivační mail, čím může kandidatuře pomoc, co nabízí a proč bychom měli vybrat právě jeho nebo ji,“ uvedla Sabáčková. Maily čeká radnice do konce dubna na adrese robot@kreativni-liberec.cz. Slovo robot přitom není v adrese náhodně.

„Přemýšleli jsme, komu svěřit důležitou pozici mluvčího kampaně Evropské hlavní město kultury – Liberec 2028. Chtěli jsme někoho neúnavného, výřečného, originálního, vtipného. A volba padla na robota Thespiana z liberecké iQlandie. Už jsme s ním natočili i první video ke kampani. Prolíná se to s tím, jak si sami představujeme Liberec v roce 2028. Tedy originální, neotřelý, inovativní, vtipný, přesahující hranice svého území,“ vysvětluje náměstek primátora pro kulturu a cestovní ruch Ivan Langr.



Město o kandidatuře ještě nerozhodlo

Titul Evropské hlavní město kultury propůjčuje Evropská unie vždy dvěma městům ze dvou členských států od roku 1985. V Česku se zatím podařilo uspět Praze v roce 2000 a o patnáct let později Plzni. První českou trojici by chtěl pro rok 2028 doplnit i Liberec. Kandidaturu zvažuje ovšem také Brno, České Budějovice nebo Broumov. Před pandemií o ní uvažoval i Chomutov, naopak Ostrava kvůli finanční náročnosti myšlenku loni zavrhla.



A ani v případě Liberce zatím není jisté, že se do náročné přípravy skutečně pustí. „Zastupitelstvo by o podání kandidatury mělo rozhodnout v červnu. Teď se dokončuje strategie kultury, která nás stála jeden milion korun. Zahrnuje výhody i nevýhody kandidatury, stejně tak jako směr, kterým by se Liberec měl ve svém rozvoji vydat. Zabýváme se tam nejen kulturou jako takovou, ale i architekturou, veřejným prostorem, imagí města i finanční stránkou celé věci,“ řekla Sabáčková.



Opozice přitom už minulý rok naznačila, že kandidaturu Liberce považuje spíš za drahý vtip. „Musím se tomu smát. Nemáme z čeho zafinancovat samotný provoz města a i bez nedávného zrušení superhrubé mzdy radnice potřebuje další úvěr. Nikdo z vedení města se ani nesnaží říct, z čeho dluhy splatíme a z čeho zafinancujeme provoz našich organizací. To by měla radnice především řešit,“ poukázal zastupitel Jaromír Baxa.