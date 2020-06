Senioři nechtějí žít za městem, v centru Liberce jim postaví komunitní dům

16:49 , aktualizováno 16:49

Zatím je to jen staveniště se základním kamenem budoucí stavby. Na jaře 2022 už by to měl být plně funkční komunitní dům pro seniory naproti budově krajského úřadu. Dům RoSa bude součástí právě vznikající nové obytné čtvrti v centru Liberce, která nahradí volnou plochu po zbouraných Montážních závodech.