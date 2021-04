Soud počtvrté projednává kauzu lékaře Bartáka viněného z plánování vražd

„Byl bych vděčný, kdybyste to mohla dnes ukončit,“ obrátil se dnes Barták na předsedkyni soudního senátu Evu Drahotovou. „Je potřeba, aby svědek Levko vypověděl, odkud získal nahrávací nařízení,“ požadoval obžalovaný ve svém vyjádření.

Barták od počátku vinu popírá a už dříve označil kauzu za komplot policie. Jeho vražedné plány ale zachytil videozáznam, který pořídil jeho spoluvězeň Miloš Levko pomocí hodinek s nahrávacím zařízením. Levka soud vyslechl prostřednictvím videokonference, protože si momentálně odpykává trest ve znojemské věznici.

Příliš jasno do situace ale nevnesl a nepomohl ani apel soudkyně, která jej upozornila, že může dostat pokutu nebo být obviněn z trestného činu pohrdání soudem.



„Já si nic nepamatuji, nechci lhát,“ vypověděl Levko. Uvedl, že si nevzpomíná, kdo hodinky opatřil ani na další podrobnosti. Pořídit nahrávku bylo podle něj čistě jeho rozhodnutí. „Mareše jsem si vybral, protože není žádný křivák,“ vysvětlil Levko, proč nahrávku nechal doručit bývalému šéfovi pražské kriminálky Josefu Marešovi. „Kdybych věděl, co se bude kolem toho dít, nechal bych si to pro sebe,“ dodal Levko.

V předchozích procesech byla vyslechnuta nevlastní dcera obžalovaného. Uvedla, že jí neznámý muž předal balíček, v němž údajně byly hodinky s nahrávacím zařízením určené pro Levka. Žena tvrdí, že balíček předala vězeňské kaplance. Ta to ale popřela.

Podle spisu chtěl Barták nechat zavraždit bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděru a pravoslavného kněze Eugena Freimanna.



Podle spisu Barták zločiny plánoval v roce 2013 v liberecké věznici. Advokáta chtěl nechat unést, přičemž před smrtí od něj hodlal získat 50 milionů korun. Únos kněze mu měl vynést dalších deset milionů. Pak ho chtěl nechat zavraždit nalitím několika litrů alkoholu do úst a konečníku. Andor Šándor měl podle spisu zemřít po pobodání nožem v metru.



Obžaloba Bartáka viní také z plánování únosů dalších tří lidí. Získané peníze mu měly pomoci k útěku z vězení za použití vrtulníku. Obžalovaný své výroky označil jako „nezávazné vězeňské tlachání“.

Soudy už tuto kauzu projednávaly třikrát. Liberecký krajský soud Bartáka nejprve potrestal 18 lety vězení, verdikt ale zrušil vrchní soud. Podruhé dostal lékař 15 let, odvolací soud trest snížil na osm let a Nejvyšší soud ho zrušil. Potřetí Barták dostal osm let odnětí svobody, vrchní soud trest snížil na šest let a Nejvyšší soud verdikt opět zrušil.