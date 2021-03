Barták uspěl s dovoláním, případem se bude znovu zabývat soud v Liberci

Zatím ale není jasné, jakou měrou nejvyšší instance zasáhla do verdiktu, podle kterého si měl Barták odpykat šest let vězení. U libereckého soudu už kauza takzvaně obživla, další jednání bude 22. dubna.

Nejvyšší soud rozhodl neveřejně, verdikt nyní teprve doručuje účastníkům řízení liberecký soud. Výsledek tedy odmítli komentovat jak mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček, tak mluvčí liberecké pobočky ústeckého krajského soudu Karolína Francová.

Justice lékaře v minulosti potrestala 12 lety odnětí svobody za sexuální obtěžování jeho asistentek. Poté následoval další proces, Barták podle obžaloby v liberecké věznici plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby, s nimiž si chtěl takto vyřídit osobní spory.



Advokáta chtěl Barták nechat unést a před smrtí z něj hodlal vymámit 50 milionů korun. Od únosu kněze si sliboval deset milionů, následně ho chtěl usmrtit nalitím několika litrů alkoholu do úst a konečníku. Bývalého vojáka chtěl nechat zabít vystřelovacím nožem v metru.

Další tři lidi si podle obžaloby Barták vyhlédl jako vhodné oběti k vydírání, a to „rusky hovořícími muži“. Ze získaných peněz zamýšlel podle rozsudku financovat svůj útěk z věznice, který hodlal uskutečnit vrtulníkem a zamířit poté do Běloruska.

Spoluvězeň ovšem plány ohlásil, podařilo se mu také Bartáka natočit. Není při tom zřejmé, jak se spoluvězeň k nahrávacímu zařízení ukrytému v hodinkách dostal. Právě na to už dříve poukazovala obhajoba, která navíc tvrdila, že spoluvězeň Bartáka omámil alkoholem a léky. V kauze plánovaných vražd postupně padlo několik verdiktů - Barták si měl nejprve odpykat 18 let, poté 15, osm a nakonec jen šest let vězení.