Nebyl to trestný čin, řekla polská prokuratura o riskantním manévru kamionu

Česká policie případ vyšetřovala a dospěla k názoru, že jde o trestný čin obecné ohrožení, za nějž hrozí až osm let ve vězení.

Věc pak předala polské straně k dořešení. Podle zjištění FTV Prima však polská prokuratura v Miechówě nedaleko Krakova došla k závěru, že řidič kamionu zákon neporušil a před soud tedy nepůjde.

„Dne 31. listopadu roku 2019 byla věc ukončená vydáním rozhodnutí o ukončení vyšetřování,“ informoval podle FTV Prima mluvčí oblastní prokuratury města Miechow Kryzstof Dratwa.

VIDEO: Nové záběry šíleného manévru kamioňáka

Státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou již potvrdilo, že informaci obdrželo.

Žalobkyně, která měla případ na starosti před předáním do Polska, ale s rozhodnutím svých tamních kolegů spokojená není. Televizi Prima potvrdila, že se chystá případ znovu přezkoumat.

U trestného činu obecného ohrožení musí podle českých zákonů pachatel ohrozit na životě nejméně sedm lidí, a tak teď státní zástupkyně bude znovu zkoumat, kolik lidí sedělo v autech, které míjela zmíněný kamion v okamžiku jeho nebezpečného manévru.

Incident se odehrál minulý rok v březnu a upozornil na něj šofér protijedoucího auta, který měl kameru za čelním sklem.

Řidič kamionu začal nepochopitelně a velmi riskantně odbočovat u Rychnova u Jablonce nad Nisou hned poté, co na silnici vjel nájezdem z Rychnova.

Zřejmě se spletl, a tak chtěl hned protilehlým výjezdem ze silnice zase pryč, ale přes tři pruhy přejel, jako by to byla obyčejná jednoduchá křižovatka.

Z připojovacího pruhu najel přes plnou čáru hned do pravého jízdního pruhu a vzápětí do levého „rychlého“, kde se mu muselo vyhnout přijíždějící auto, neboť kamion mířil přes dvojitou plnou čáru dělící dva směry jízdy na sjezd na Rychnov na druhé straně vozovky.

VIDEO: Polský kamion ohrozil řidiče šíleným manévrem

Řidič osobního auta přijíždějícího za kamionem musel přejet až do protisměru.

„Musel jsem se ve vteřině rozhodnout, co provedu. Viděl jsem tam takovou malou skulinku mezi kamionem a protijedoucím autem. Samozřejmě se mi obrovsky ulevilo, to je jasný. Byl jsem z toho trošku opařenej a první, co jsem řekl, prostě bylo, že jsem se podruhý narodil,“ svěřil se řidič, který si nepřál uvést jméno.

„Kdyby tam nejela auta, dá se to pochopit, ale za plného provozu udělat takovouhle prasárnu... Mohl jsem tam opravdu zůstat a už jsem se nemusel domů vrátit,“ dodal.