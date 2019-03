VIDEO: Znovu jsem se narodil. Řidič ukázal záběry, jak se vyhnul kamionu

Incident se odehrál minulé úterý a upozornil na něj šofér protijedoucího auta, který měl rovněž kameru za čelním sklem.

Řidič kamionu začal nepochopitelně a velmi riskantně odbočovat u Rychnova u Jablonce nad Nisou hned poté, co na silnici vjel nájezdem z Rychnova. Zřejmě se spletl, a tak chtěl hned protilehlým výjezdem ze silnice zase pryč, ale přes tři pruhy jel, jako by to byla obyčejná jednoduchá křižovatka.

Z připojovacího pruhu tedy najel přes plnou čáru hned do pravého jízdního pruhu a vzápětí do levého „rychlého“, kde se mu muselo vyhnout přijíždějící auto, neboť kamion mířil přes dvojitou plnou čáru dělící dva směry jízdy na sjezd na Rychnov na druhé straně vozovky.

Řidič osobního auta přijíždějícího za kamionem musel přejet až do protisměru.

„Musel jsem se ve vteřině rozhodnout, co provedu. Viděl jsem tam takovou malou skulinku mezi kamionem a protijedoucím autem. Samozřejmě se mi obrovsky ulevilo, to je jasný, byl jsem z toho trošku opařenej a první, co jsem řekl, prostě bylo, že jsem se podruhý narodil,“ svěřil se Primě řidič, který si nepřál uvést jméno.

„Kdyby tam nejela auta, dá se to pochopit, ale za plnýho provozu udělat takovouhle prasárnu... Mohl jsem tam opravdu zůstat a už jsem se nemusel domů vrátit,“ dodal.

Na nebezpečný manévr upozornil další ze zúčastněných řidičů Josef Lonner. Ten jel ve směru od Jablonce a na jeho záběrech je vidět odbočující kamion a vůz, který se mu jen těsně vyhýbá.

Na základě Lonnerových záběrů se případem zabývají jablonečtí kriminalisté. „Ti již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání úmyslného trestného činu obecné ohrožení,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Řidiči kamionu hrozí až na osm let vězení.