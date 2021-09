Kamenný most v Poniklé je památkou, nikdo ho nemůže zbourat

Kamenný most přes Jizeru v Poniklé na Semilsku ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou. Most „Na Mejtě“ ze druhé poloviny 19. století chtěl Liberecký kraj původně kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit novým. Pak si to ale na nátlak odborníků a veřejnosti rozmyslel.