Už ho skoro bourali, teď se na kamenný most v Poniklé vrátí doprava

Jen týden trvalo, než Liberecký kraj změnil názor na demolici nejstaršího kamenného mostu přes Jizeru. Zatímco ještě na přelomu června a července, kdy si stavební firma most převzala, demolici obhajoval, po týdnu Rada kraje obrátila a bourací práce nařídila zastavit.



Demolice historického mostu v Poniklé z roku 1856 totiž vzbudila mezi širokou veřejností velkou kritiku. Začátkem příštího týdne se tak na most znovu vrátí auta. Řidiči už tak nebudou odkázáni na 24 kilometrů dlouhou objížďku, s čímž měly problém i záchranné složky.



Podle starosty Poniklé Tomáše Hájka je důležité, že most přestane být rukojmím v rámci hledání dohody o finančním vypořádání mezi krajem a stavební firmou Raeder & Falge z Lovosic, která soutěž na demolici mostu a následnou stavbu mostu nového vyhrála. Dohoda o vypořádání není stále schválena. Ještě minulý týden se proto zdálo, že dokud nebude vypořádání stvrzené, stavební firma most zpátky nepředá.

„Nechali jsme si k tomu udělat právní rozbor, ze kterého plyne, že firma nám staveniště může předat už teď v podobě, v jaké se aktuálně nachází. Dohoda se stavební firmou je pro nás prioritou, ovšem neméně důležité je i odstranění uzavírky. Rád bych se omluvil řidičům za dopravní komplikace, se kterými se museli vypořádat v minulých týdnech,“ řekl hejtman Martin Půta.



Odstoupení od smlouvy vyjde kraj na několik milionů korun. Vlastní demolice a stavba nového mostu měla stát téměř 18 milionů. Stavební firma ale stihla rozebrat jen část zábradlí, takže nevratné škody nenastaly.

Po předání mostu, které má proběhnout nejpozději do 8. srpna, provede Krajská správa silnic dílčí opravy a zabezpečí místa, kde už jsou strhaná svodidla. Nejpozději v půlce příštího týdne by tak řidiči mohli po kamenném mostě opět jezdit. Protože ale most vyžaduje opravu, bude na něm zúžený průjezdní profil a maximální tonáž bude omezena na 20 tun.

Nejdřív demolice, pak památková ochrana

Důvodem pro zachování mostu je jeho historická hodnota a ojedinělá kamenářská práce. I když na to upozorňovali památkáři i řada místních, kraj zprvu tvrdil, že most nemá památkovou ochranu a tudíž je demolice možná. Teď naopak prosazení mostu na seznam kulturních památek České republiky prosazuje.



„Zjistili jsme ale při tom, že návrh na zapsání mostu mezi památky už dva roky leží u Národního památkového ústavu. O tom jsme jako vlastníci mostu neměli vůbec tušení. Pokud bychom o tom byli informováni při zahájení zpracování projektové dokumentace, nikdy bychom o demolici neuvažovali, ale byli bychom od začátku pro rekonstrukci,“ dodal hejtman. Návrh na zapsání mostu mezi památky podal místní obyvatel a autor vlastivědných průvodců Přemysl Špráchal.



K obratu došlo i ohledně výstavby nového mostu vedle toho historického. Na něj měla být převedena těžší doprava, aby se kamennému mostu ulehčilo. „Zdá se, že stavba nového mostu nebude nutná, že se zrekonstruuje stávající kamenný most podle požadavku památkářů a dá se na něj nižší nosnost. Čekáme teď na nabídky firem s odhadem nákladů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.



Podobně začíná kraj obracet i u plánované demolice historického mostu přes Svitávku před vjezdem do Zákup od Mimoně. Ani ten nemá památkovou ochranu, nicméně by si ji podle památkářů zasloužil.

„Jednáme o tom, demolici jsme zvažovali, ale teď hledáme, zda by nešla oprava provést jinak. Je tam ale extrémní dopravní zátěž a ten most hrozí zřícením, takže zatím není jisté, že se ho podaří zcela zachránit,“ dodal Sviták.