VIDEO: Kvočna se ujala kachňátek, která pádem do kanálu ztratila matku

Kachňátka přinesli do záchranné stanice Archa nálezci minulý týden. „Byla to čerstvě vylíhlá mláďátka. Máma s ostatními kachňátky byla vyplašena, utekla a už jsme ji nenašli, a tak tito tři sirotci zůstali u nás,“ vypráví ředitelka stanice Ivana Hancvenclová.

S odchovem kachních mláďat mají v Arše zkušenosti. Tentokrát však nastal problém. „Dva dny nám nic nechtěla žrát,“ pokračuje ředitelka.

Pomohla až spásná myšlenka další zaměstnankyně. „Kolegyni napadlo, že má doma šikovnou kvočnu, tak ji přivezla a ona se jich hned ujala. Kachňátka ji okamžitě přijala. Ukázala jim, že můžou zobat granule,“ vysvětluje Hancvenclová.

S kvočnou nyní nalezenci stráví několik týdnů. Musí s ní být do doby, než se jim vyvine mazová žláza. „Musí si promašťovat peří, aby mohli do vody. Normálně je promašťuje máma. Kdybychom je teď pustili na vodu, tak by se utopili,“ zmiňuje Hancvenclová.

Teprve až budou mít kachňátka vyvinutou mazovou žlázu, vypustí je u vody do volné přírody, kde se přidají k jiným kachnám. „Jsou to takzvaná nekrmivá mláďata, takže se všechno naučí sama,“ dodává ředitelka.