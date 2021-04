VIDEO: Srnka se topila v zahradním bazénu, po ledové koupeli dostala deku

Nechtěnou ledovou koupel si dopřála srnka, která v pátek dopoledne spadla do zahradního bazénu v Liberci. Z vody ji museli vytáhnout hasiči, kteří ji následně zabalili do deky a předali záchranné stanici. Pokud srnka přežije, v sobotu ji vypustí zpět do přírody.