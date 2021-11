VIDEO: Cesta z Jizerky do Polska bude snazší, části mostu usadil vrtulník

„Stavbu nového mostu jsme plánovali asi tři roky, hotový měl být už minulý rok. Vše ale zbrzdil covid,“ přiblížil starosta Kořenova, kde Jizerka leží, Luboš Marek.

Úplně původní železobetonový most se přes Jizeru klenul mezi lety 1901 a 1979. V roce 2005 ho nahradil dřevěný most, který však loni před prázdninami dosloužil. Od té doby vznikaly mezi Jizerkou a polským Orle provizorní lávky. Přes ty mohli turisté projít jen na vlastní nebezpečí.

Nový ocelový most s dubovými fošnami, který ctí podobu původního železobetonového, vyšel na šest a půl milionu korun, byť se ještě loni hovořilo o ceně o jeden milion korun nižší.



„Ceny materiálů šly bohužel nahoru,“ vysvětlil starosta. Tři a půl milionu korun dal na stavbu Kořenov, třemi miliony přispěl Liberecký kraj.

Kořenov plánuje most zprovoznit ještě letos. „Most chceme mít v předběžném užívání, a to proto, aby přes něj mohli běžkaři už tuto zimu. Slavnostní otevření plánujeme na jaro,“ ubezpečil Marek. Nový most by měl nad řekou Jizerou vydržet 50 až 80 let.

Na usazení ocelové konstrukce povolala stavební firma sedmitunový vrtulník Mil Mi-8. „V úvahu připadal i jiný způsob montáže, protože jsme původně mysleli, že budeme stavět z polské strany. Přístupové mostky, které by nás na místo dostaly, ale nemají dostatečnou nosnost,“ popsal montáž místostarosta Kořenova Stanislav Pelc.

Práci komplikoval silný vítr

Vrtulník musel nejprve na těžko přístupné místo dopravit dvě krajní části. Každá z nich přitom vážila dvě tuny.



„Musíme to geodeticky zaměřit a srovnat proti sobě, abychom mohli dát prostřední díl. To trvá zhruba dvě hodiny,“ přiblížil během montáže stavbyvedoucí Lukáš Málek. Třetí, nejtěžší část, pak vážila 2,2 tuny.

I když byl terén složitý, podle Málka šlo všechno podle plánů. Velkou dávku umu předvedli i piloti vrtulníku.



„Dneska to bylo náročné kvůli větru, foukal silný, místy nárazový vítr. Máme ale zkušené kolegy na zemi, kteří nám dávali signály,“ svěřil se krátce po instalaci krajních částí konstrukce pilot Jaroslav Ilčin.

Letecké manévry zaujaly i řadu turistů. Zatímco pro některé byla přítomnost sovětského vrtulníku zjevením, jiní dorazili na událost plánovaně.



„Je to skvělý, že to tady zase jednou bude. Nemám slov, jak šikovně to usazují,“ svěřila se turistka Jiřina, která po mostě pravidelně chodila na výlety.

Přes most vede žlutá značka z Jizerky, která je vhodná pro cyklisty, nebo zelená z Martinského údolí. Ta je však pouze pro pěší.

Na druhé straně řeky vede pohodlná cesta do Orle a oblíbená vrstevnicová trasa podél Jizery směrem k chatě Górzystów. Karlovský most je také místem, kde končí cyklostezka Járy Cimrmana. Zároveň se jedná o lesní turistický hraniční přechod.