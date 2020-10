Měla nahradit stržený most, nelegální lávku přes Jizeru nyní vzala voda

„My jsme žádnou lávku nestavěli. To musí být nějaká černá akce,“ reagoval na dotaz iDNES.cz místostarosta Kořenova Stanislav Pelc. „Je to hraniční přechod, tam si nikdo nemůže jen tak něco postavit,“ poznamenal.

O existenci náhradní lávky, která vyrostla pár desítek metrů od původního mostu, se teprve nedávno dozvěděla i Agentura ochrany přírody a krajiny.

„Tuto lávku jsme neschvalovali. Dozvěděli jsme se o ní díky veřejnosti,“ sdělila Jana Mejzrová z CHKO Jizerské hory.

„My s touto náhradní lávkou nemáme nic společného. Někdo, a nevíme kdo, to tam instaloval. Je to první zóna chráněného území, kde je ze zákona zakázáno povolovat nové stavby,“ doplnila.

Původní frekventovaný Karlovský most přes Jizeru mezi polským Orle a českou Jizerkou byl od konce června zavřený kvůli havarijnímu stavu. Následně ho Kořenov nechal strhnout, protože turisté riskovali a přecházeli přes něj i navzdory cedulím se zákazem vstupu.

Nová dřevěná lávka oba břehy spojila během září. Tisíce turistů tak mohly opět proudit mezi oběma státy.

„Byl to jediný možný způsob, jak se suchou nohou dostat do Polska, když pominu silniční most směrem na Harrachov, který je už přece jen dál. Díky němu se k nám mohli pohodlně dostat polští turisté a naopak čeští do Polska na oblíbené turistické chaty Orle nebo Gorzystow,“ uvedla Kateřina Boudová z Panského domu a Pyramidy na Jizerce. Ani ona neví, kdo pak lávku postavil.

Stavbu mostu zbrzdily zavřené hranice

Výstavba nového, železobetonového mostu měla začít už letos na jaře po odtání sněhu. Plány ale zkomplikovala koronavirová pandemie, která neprodyšně uzavřela hranice. Pro stavaře je totiž řeka přístupná pouze z polské strany, na české patří území do chráněné oblasti.

Nový most by měl být hotový do příští letní sezony. Stavba vyjde Kořenov na 5,5 milionu korun. Třemi miliony přispěje Liberecký kraj. Podle náměstka hejtmana pro investice Jana Svitáka je význam mostu klíčový.

„Je to důležitá spojnice mezi českou a polskou stranou. Zvláště do budoucna, kdy na polské straně vznikne plánované lyžařské středisko,“ vysvětlil před časem Sviták.