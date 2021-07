V Jablonci nad Nisou bude mistrovství atletů, podmínkou jsou nové povrchy

„Byli jsme oficiálně na Českém atletickém svazu a oficiálně jsme dostali potvrzení, že TJ Liaz může toto mistrovství pořádat. Podmínkou je, že do února roku 2022 je potřebné rozhodnout, zda necháme udělat retoping, nebo ne. To je podmínka. Pokud bychom ho neudělali, mistrovství v Jablonci být nemůže,“ upozornil primátor Jiří Čeřovský na posledním jednání zastupitelů.

Retoping je zjednodušeně řečeno rekonstrukce dosavadního povrchu atletických drah.



„Atletický oddíl se s námi domluvil, že zadá nějaké firmě poptávku, aby věděl, kolik by to celé stálo a zda by se jednalo o úpravu pouze na stadionu nebo i v kryté hale. V září bychom to mohli nejpozději vědět,“ dodal Čeřovský.

Retoping není jedinou rekonstrukcí, která zřejmě v areálu Střelnice proběhne. Před rokem v něm vyrostla judistická hala se zázemím pro další sportovce. Ta patří mezi vůbec největší v Česku. Kromě tréninků se tu konají také menší soutěže a soustředění.

Další části zrekonstruované budovy, ve kterých je posilovna, kardiocentrum nebo tréninkové místnosti, mohou využívat také atletické oddíly, školní atletické kluby a městská policie.