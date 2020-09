Jablonečtí judisté se dočkali vlastní arény, trénovat tu chce i Krpálek

Slavnostní pásku nové judo arény přestřihl olympijský vítěz, mistr světa a Evropy Lukáš Krpálek.

„Judo aréna vznikla tak, že jsme na existující objekt zázemí lehkoatletické haly přistavěli další patro,“ sdělil náměstek primátora Petr Roubíček.

V přízemí jsou cvičební sály a posilovny, v prvním patře je nové hygienické zázemí včetně oddělených šaten pro chlapce a dívky, klubovny pro judo i prostory pro fyzioterapii a kanceláře. Ve druhém patře je pak prostorná tělocvična vybavená tatami. Ocenil ji i olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který si dokáže představit, že by tam mohla mít soustředění reprezentace.

„Myslím, že k tomu určitě dojde, je tady nádherný prostor a rád si tady zatrénuji,“ podělil se o své dojmy.

Předseda jabloneckého Judo Klubu Michael Man nezastíral, že nová aréna je jejich splněný sen. „Ukončíme snažení, které trvalo šedesát let, a nyní se můžeme plně věnovat pouze sportu a výchově mládeže,“ vysvětlil Man.

Sedm stěhování za sedm let

Ten také připomněl, že jen za posledních sedm let se stěhovali sedmkrát. „Dvě místa, kde jsme cvičili, už neexistují. Byla zbourána. Většinou se oddíl pohyboval v nějakých prostorách, které byly na odpis, před zrušením,“ dodal Man, který si pochvaloval i takovou samozřejmost, jako jsou oddělené šatny pro dívky a chlapce. „Velikost tělocvičny a vybavení nás posune do 21. století. Budeme si moci dovolit větší nábor zájemců,“ poznamenal Man.

V současnosti má jablonecký klub judistů kolem 170 členů, většinou se jedná o děti. Už teď se podle něj díky aréně zvýšil zájem.

„Je to nebe a dudy. Jak to bylo teď a předtím, se nedá srovnat. Museli jsme tahat žíněnky, a to nebyly jako dneska. Byly to dvakrát dva metry velké fláky, byly opravdu žíněné, takže to bylo náročnější. Všude taky byla zima. Ale byli jsme otužilejší a drželi partu,“ zavzpomínal jeden z účastníků otevření arény Miloslav Hastík, který je členem klubu od roku 1959.

Aréna bude judistům sloužit k tréninkům, ale díky jejím rozměrům zde bude možné pořádat i menší soutěže.

„Navíc tu je posilovna, kardiocentrum a menší tréninkové místnosti, které kromě judistů budou moci využívat také další sportovní kluby a oddíly, školy a strážníci městské policie, ale i veřejnost,“ sdělila mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová. Ta také připomněla, že stavba kvůli koronaviru nabrala mírné zpoždění. Vybavení kardiocentra a posilovny by ale mělo být kompletní do konce září.

Celkové náklady na stavbu se pohybovaly kolem 49 milionů, 18,8 milionu poskytlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zbylou částku uhradilo město. O dotaci na projekt žádal Jablonec několikrát. Uspěl až v roce 2018, na stavbě se začalo pracovat v dubnu 2019.