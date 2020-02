Zastupitel má za stejnou práci víc peněz, zlobí se kritici odměn v Jablonci

Pokud si neuvolněný zastupitel Jablonce ke své funkci přibalí ještě post člena nějaké z komisí rady či výborů zastupitelstva, dostane od března celkovou odměnu za obě svá poslání ve výši 4 651 korun hrubého měsíčně. Za práci například v dopravní komisi či v kontrolním výboru tak má ke své základní odměně 1 500 korun ještě 3 151 korun navíc.

Pokud však je členem výše zmíněných poradních orgánů řadový obyvatel města, který není zastupitel, dostane za každé jednání pouze 500 korun čistého. Podle kritiků je to značně nespravedlivé, jelikož oba dělají stejně důležitou práci.

Původně měla být odměna pro nezastupitele ještě o 200 korun nižší. Zastupitelstvo města ale na svém posledním zasedání kývlo na protinávrh Michaely Tejmlové (Společně pro Jablonec), aby se odměna pro nečleny širšího vedení města zvýšila právě na 500 korun. Loni v červnu se opozice neúspěšně snažila protlačit návrh, aby zastupitelé dostávali 600 korun hrubého a ostatní členové 500 korun čistého.

Zastupitel má odpovědnost, kontruje primátor

Stranický kolega Tejmlové Petr Klápště se domnívá, že odměny jsou špatně postavené. „Když je člen výboru zastupitel, tak rozdíl jeho odměny jako zastupitele a ještě člena komise či výboru je přes tři tisíce korun. V čem je tedy práce zastupitele desetkrát lepší, když dostává desetkrát větší odměnu?“ tázal se Klápště na jednání zastupitelů ještě před schválením o dvě stě korun vyšší odměny.

Na Facebooku se pak v této souvislosti objevil příspěvek, kde se mimo jiné píše: „Co tím asi chce vládnoucí koalice ODS, ANO, SLK říct o svém vztahu ke spravedlnosti? A jak si váží práce odborníků z řad občanů?“

Jakub Chuchlík (Piráti) uvedl, že práce pro město je zodpovědná a neměli by ji lidé dotovat ze svého živobytí. „Pokud chceme do těchto orgánů dostat kompetentní lidi, měli bychom jim za to dát adekvátní odměnu,“ řekl Chuchlík.

Primátor Jablonce Jiří Čeřovský (ODS) celou věc vidí trochu jinak. „Matematicky tomu tak skutečně je. Jenže řadový občan dostane odměnu za každou svoji účast na schůzi výboru nebo komise a nikde není striktně stanoveno, že tyto schůze se konají jen jednou za měsíc. Zastupitel to má jako měsíční paušál, takže u něj se nerozlišuje, zda se dostaví třikrát, pětkrát. Odměnu má pořád stejnou. Jenže zastupitel se pak na rozdíl od občana vyjadřuje k dané problematice hlasováním a má za něj odpovědnost. Občan může navrhovat cokoliv, ale jeho odpovědnost je nulová,“ říká primátor.

Ministerstvo vnitra nechává podle zákona o odměňování členů výborů a komisí výši odměny na zastupitelstvu obcí. Řeší se jen výše odměn pro zastupitele, radní, náměstky, starosty či primátory.

„Já rozhodně nemohu posuzovat, zda občan jako člen komise přináší více erudice než zastupitel, nebo zda tam dělá větší kus práce. Zákon to prostě takto rozlišuje, možná, že pro někoho nešťastně, ale to já nemohu posoudit. Navíc spor o výši těchto odměn se táhne zastupitelstvem jako červená nit již řadu let,“ podotkl tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček.

Doposud nezastupitelé za členství v poradních orgánech získávali 190 korun. Zastupitelé 2 376 korun. Navýšení odměn od března zatíží rozpočet města podle náměstka pro ekonomiku Milana Kouřila (ANO) o více než milion korun.