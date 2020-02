Málem zastavil tramvaj, teď exprimátor Jablonce míří do dopravního podniku

Staré šrámy jsou zhojeny. Z vedení Jablonce vyobcovaný Milan Kroupa, který posléze opustil i hnutí ANO, se dere zpět na výsluní. Zastupitelé jej nominovali do dozorčí rady Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ). Pro mnohé to je šok. Kroupa totiž v éře, kdy byl primátorem druhého největšího města v kraji, vyhrotil vztahy s Libercem natolik, že kvůli tomu málem skončila tramvajová linka mezi oběma městy.

Kroupa tehdy odmítal zvýšit příspěvek města na provoz linky, na jednání s představiteli DPMLJ často bezdůvodně nechodil. „Dopravní podnik brzy zavře brány,“ hrozil tehdy. Teď by měl v orgánech této firmy sám usednout.

„Překvapuje nás, že Jablonec nad Nisou navrhuje do dozorčí rady neúspěšného politika, kterého se před pár měsíci s ostudou hnutí ANO a vlastně celé město zbavili,“ komentoval věc místopředseda představenstva DPMLJ Martin Pabiška.

Dozorčí rada se skládá z libereckých i jabloneckých politiků. Jablonec má zastoupení dvou křesel z jedenácti, třebaže drží jen 0,38 procent akcí. Po výměně vedení v Jablonci chce město vyměnit i své zástupce v DPMLJ. Piráta Jaroslava Šídu má nahradit Boris Pospíšil z ODS, Jakuba Macka ze Společně pro Jablonec má vystřídat právě Milan Kroupa, dnes bezpartijní politik, který ale zůstal členem zastupitelského klubu ANO, ten ho i na funkci navrhl.

„Nominovala ho naše jablonecká buňka. My jsme jim do toho nezasahovali. Milana Kroupu znám, osobně jsem s ním nikdy neměl problém. Je mi líto, že v ANO nezůstal. Jako primátor do problematiky dopravy pronikl, není to špatný kandidát. Chápu ale, že se svým jménem to teď bude mít těžké,“ zastal se Kroupy krajský šéf ANO Jaroslav Knížek.

Rozhodne se v březnu

O novém složení dozorčí rady DPMLJ se rozhodne v březnu, kdy zasedne valná hromada. V ní má Liberec většinu. Je pravděpodobné, že Kroupa skrze hlasování neprojde. „Nedivil bych se, kdyby ho Liberec zablokoval. Jeho samotná nominace je takové šťouchnutí do dopravního podniku. Milan Kroupa jako primátor jednal s dopravním podnikem silově, emotivně, vztahy se tehdy dost vyhrotily,“ zmínil jablonecký opoziční zastupitel a stále ještě člen dozorčí rady DPMLJ Jakub Macek.

Představitelé Liberce nechtějí předjímat, jak se nakonec rozhodnou. „Nechci Jablonci lustrovat jeho kandidáta. Delegát Liberce, kterým ale nemusím být vůbec já, může být naším zastupitelstvem pověřen, jak má na valné hromadě hlasovat. Myslím, že první se k tomu vyjádří představenstvo DPMLJ, které případně může Jablonec vyzvat, aby zvážilo nominaci pana Kroupy,“ diplomaticky odpověděl liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Nestandardní parametry

Problém je ale ještě v něčem jiném. Milan Kroupa je totiž majitelem firmy, která inkasovala 600 tisíc od dopravního podniku v době, kdy jej řídil v současné době z korupce obviněný Luboš Wejnar. Kroupova firma Grepa Networks instalovala podél tramvajové trati optické kabely. Dodnes není jasné, jestli některé ze smluv Kroupovy firmy s dopravním podnikem jsou platné. Někdo je totiž „zapomněl“ zanést do registru smluv, třebaže zákon tuto povinnost již nařizoval.

„Firma pana Kroupy byla za předchozího vedení dodavatelem DPMLJ. Podobně jako řada jiných smluv z tohoto neblahého období vykazuje krajně nestandardní parametry a je předmětem šetření,“ potvrdil místopředseda představenstva DPMLJ Martin Pabiška.

Jelikož členové dozorčích rad jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, existuje prý riziko, že Kroupa by v dozorčí radě mohl vyzvídat prozatím zatajené skutečnosti. To si myslí i člen dozorčí rady Josef Šedlbauer (Změna pro Liberec).

„Pan Kroupa v minulosti s DPMLJ obchodoval, a protože v těchto zakázkách jsou nejasnosti, dopravní podnik je prošetřuje. Do uzavření obchodních sporů by byl pan Kroupa jako člen dozorčí rady v nepřijatelném střetu zájmů. Věřím, že si to vedení Jablonce ještě ujasní a nominaci pana Kroupy stáhne. Pokud by se tak nestalo, zástupce Liberce na valné hromadě dopravního podniku má možnost jeho volbě do dozorčí rady zabránit,“ tvrdí Šedlbauer.

V Jablonci Kroupa nevadí

Jak se ale zdá, koaličním politikům v Jablonci Kroupova nominace do dozorčí rady nevadí. „Po dohodě s koaličními partnery obsadí jedno místo nominant za ODS a jedno za ANO. Nominantem za ANO byl zastupiteli schválen Milan Kroupa. O možném střetu zájmu jsme nejednali,“ sdělil bez dalších podrobností jablonecký primátor Jiří Čeřovský (ODS).

Radní Petr Vobořil (SLK) v Kroupovi rovněž nevidí problém. „Hlasoval jsem pro něj. Vždycky hájil zájmy města. V koalici na tom byla shoda,“ řekl. Rovněž radní Jan Zeman z ANO za Kroupou stojí, navzdory tomu, že exprimátor řady hnutí opustil.

„On pro to má nejlepší kvalifikaci, byl u všeho, co se dopravního podniku týkalo. Ohledně těch vzájemných animozit doufám, že už pominuly. Jsme přece dospělí lidé,“ vyjádřil se Zeman. Milan Kroupa na dotazy MF DNES nereagoval.