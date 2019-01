Dárky z bižuterie už Čechy nelákají, zájem ze zahraniční naopak roste

Tradičnímu českému průmyslu se naopak daleko více daří v zahraničí. Trendem jsou omezené a nákladné kolekce. Masově vyráběné šperky jsou minulostí.

Předseda Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel Kopáček označil loňský rok za rok stagnace.

„Nebyl horší než ten předchozí, ale ani nebyl lepší. Z pohledu tuzemského trhu moc neodpovídal tomu, že se daří ekonomice. Prodeje bižuterie to neukazují a vidíme to třeba na návštěvnosti našeho prodejního paláce v Jablonci. Zatímco předloňský listopad a prosinec byl rekordní, tak o rok později určitě ne a prodeje klesly,“ popsal Kopáček.

Bižuterie není úplně velký luxusní dárek

Místopředseda organizace Milan Kohout vidí příčiny ve změně nákupních zvyků.

„Díky tomu, že se republice daří, si lidé k Vánocům kupují větší dary v řádu tisíců korun. Co si budeme povídat, bižuterie není úplně velký luxusní dárek,“ doplnil Kohout.

Kropáček doplňuje, že vidět to je také na prodeji vánočních ozdob. „Český spotřebitel nepřemýšlí, kolik ho ozdoby stojí a je připraven za kvalitu dát více peněz,“ uvedl.

Spásou pro bižuterii jsou zahraniční trhy. Doby velké sériové výroby jsou však definitivně historií.

„Již nějakých deset let vidíme, že se bižuterní obchod otáčí směrem k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou. Jde o omezené kvalitní kolekce za vysokou cenu. Spotřebitel si totiž rád připlatí. Masová výroba jednoduchých artiklů se už vyrábět nebude, z tohodle jsme dávno vypadli,“ vysvětluje Kopáček.

Podle předsedy je to vidět i na nabídce módních řetězců. „Třeba obchodní domy střední velikosti mají dnes v podstatě dvě možnosti. Je to podobné jako u leteckých společností. Buď se přikloníte k nízkonákladovému stylu, nebo se pokusíte o luxus a vyskočit směrem nahoru. To druhé, to je budoucnost,“ podotýká Kopáček.