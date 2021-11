Nemocnice omezují plánovanou péči, počet intenzivních lůžek je na limitu

„Počet intenzivních lůžek je na svém limitu. Vzhledem k tomu, že epidemiologické předpovědi nejsou dobré, omezujeme plánované operační výkony tak, aby nedošlo k vyčerpání maximální krizové kapacity v Libereckém kraji,“ uvedl hejtman v tiskové zprávě.

Jeho rozhodnutí se týká nemocnic v Liberci, Jablonci nad Nisou, České Lípě a Jilemnici.

Podle rozhodnutí musí po dobu stavu nouze upravit nemocnice svůj provoz tak, aby prostorově, personálně a organizačně zajistily potřebnou péči pacientům s akutní koronavirovou nákazou a dalšími nemocemi či život ohrožujícími stavy, které vyžadují okamžitou léčbu.

Dnes ráno bylo ve čtyřech páteřních nemocnicích 130 pacientů s covidem, z nich intenzivní péči potřebovalo 38.

Před týdnem bylo 110 hospitalizovaných a ve vážném stavu 26 lidí. Nejvíce covidových pacientů má liberecká nemocnice, 20 potřebuje intenzivní péči a dalších 36 je na lůžkách s podporou dýchání.

„Situace nás dotlačila do toho, že musíme sáhnout k omezování chirurgické péče, zejména péče, která vyžaduje delší pobyty na intenzivních lůžkách po zákrocích,“ řekl dnes mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

„Je to velmi těžká situace, protože pacienti, kteří nemají covid, potřebují péči stejně jako pacienti s covidem. Proto uděláme vše pro to, abychom tu péči udrželi v co nejpřijatelnějším rozsahu,“ dodal.

Podle údajů z Libereckého kraje je maximální krizová kapacita čtyř páteřních nemocnic 531 lůžek. Využitelných tak je ještě 401 z nich a z toho 78 pro intenzivní péči.

Za nejhoršího stavu, v polovině letošního března, se nemocnice v kraji staraly o 500 pacientů s covidem.