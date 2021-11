Páteřní nemocnice jsou na tom hůř, než jsme si mysleli, zní z kraje

„Asi jsme na tom hůř, než jsme mysleli. Snažíme se elektivní péči udržet co nejdéle, ale lůžka na JIP se zaplňují čím dál tím víc. Právě ta jsou indikátorem, jakou péči může nemocnice poskytnout,“ konstatoval Vladimír Richter, krajský radní pro zdravotnictví. „Tam, kde byly ostatní kraje před čtrnácti dny, tam jsme nyní my. Obávám se, že nám čísla ještě dost porostou,“ upozornil Richter. Nemocnice přizpůsobují kapacity aktuální situaci. Richter se domnívá, že je jen otázkou času, kdy Liberecký kraj dožene ostatní kraje.

„Teď je obsazeno sto dvacet sedm lůžek, a to jak na jednotce intenzivní péče, tak lůžka s kyslíkem i v následné péči,“ uvedl Richter. Ve větších nemocnicích – například v Liberci, Jablonci, České Lípě či Jilemnici leží pacienti, kteří vyžadují nejvíc péče. Jsou závislí na plné plicní ventilaci, nebo k životu potřebují kyslík. Na svých odděleních mají covidové pacienty i další nemocnice, například tanvaldská.

Akutní případy, mezi něž spadá i onkologická operativa, řeší všude. Plánované úkony se však odkládají. Lékaři zvažují konkrétní případy podle stavu pacienta a obsazenosti lůžek. „Obecně se nedá říct, že některý obor nejede. Něco se dá odložit a něco ne,“ shrnul Richter.

„Typ operací, které se promítají do pobytu pacientů na jednotce intenzivní péče, který je delší než nějaká bezprostřední kontrola zdravotního stavu po operaci, plánujeme obezřetně. Abychom si ta intenzivní lůžka nezasekali,“ řekl mluvčí liberecké nemocnice Václav Řičář.

Právě liberecká nemocnice si pozvala na výpomoc nejvíce vojáků v kraji. V nejbližších dnech jich nastoupí sedm. Nemocnice také zveřejnila výzvu, kde žádá o pomoc veřejnost. Podle mluvčího potřebují posílit především personál na lůžkových odděleních.

Obsazeno je sto dvacet sedm lůžek z pěti set

V současnosti je v intenzivní péči liberecké nemocnice osmnáct pacientů. „Situaci zatím zvládáme, ale zhoršuje se den ode dne,“ poznamenal mluvčí. Podobná situace panuje i v Jablonci. Tamější nemocnice jako první v Libereckém kraji zažádala o výpomoc vojáků.

„Uzavřené je oddělení ORL a URL. Plánovanou péči se snažíme zachovat, byť na některých odděleních v omezeném rozsahu. Omezili jsme kapacitu zhruba na polovinu, samozřejmě vybíráme pacienty podle diagnózy, věku a podle toho, zda jim byl termín už v minulosti zrušen,“ informovala mluvčí jablonecké nemocnice Jana Válková.

V Jilemnici už kvůli covidu zastavili plánovanou péči. „Abychom mohli přesunout personál na covidové jednotky,“ objasnil ředitel jilemnické nemocnice Jiří Kalenský s tím, že by také byli rádi za dobrovolníky. Podle něj se současný stav už odráží i na atmosféře mezi zaměstnanci.

V České Lípě ruší plánované operace

V nemocnici v České Lípě pečují o devatenáct covidových pacientů, jeden je na plicní ventilaci a zbylí na kyslíku. Akutní operativu, která souvisí se záchranou života, nemocnice zachovává. To však neplatí o plánovaných výkonech.

„Elektivní operativu od pondělí zastavíme. Tento týden jsme omezili ortopedickou, v příštím týdnu přidáme i chirurgickou a gynekologickou,“ oznámil Pavel Marek, generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.

„Velmi nás to mrzí. V ortopedické operativě čekají pacienti na operace i dva roky. Nejsou sice v ohrožení života, ale omezuje je to pohybově, znepříjemňuje jim to život. A těm podruhé nebo potřetí říkáme, že zase nepřijdou na řadu,“ popsal Marek stávající praxi. Pacienty obvolává vrchní sestra, která jim ale nemůže nabídnout náhradní termín. Návštěva nemocnice se tak odkládá na neurčito.