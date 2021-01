Covidoví pacienti znovu zahlcují nemocnice, personál je unavený či nakažený

Jen asi 200 lůžek určených pro covidové pacienty na odděleních anesteziologie a resuscitace a na jednotkách intenzivní péče napříč republikou je nyní volných. Dalších 659 je možné pro nemocné s koronavirem vyčlenit. I tak ale tvoří výsledných 859 volných lůžek jen něco málo přes pětinu celkové kapacity.

A podobně vypadají i ostatní ukazatele. Standardních lůžek s kyslíkem určených pro covidové pacienty je nyní volných jen 716, dalších 5 607 je ještě možné reprofilizovat. I s nimi je ale volná méně než třetina celkové covidové kapacity.



Zatímco kolem Vánoc bylo v nemocnicích jen kolem 4 300 covidových pacientů, k pondělním 8:00 jich bylo 5 777. Tedy skoro o 34 procent více. Zvedl se i počet pacientů v těžkém stavu, o 37 procent na 877.

A v nemocnicích to je znát. „ Každý den nám přibude nějakých pět až sedm pacientů, před Vánoci byl nárůst hospitalizovaných cca deset pacientů týdně,“ popsal třeba mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

„K dnešnímu dni je v provozu jedenáct oddělení s těmito pacienty (pacienty s nemocí covid-19, pozn. red.), na konci minulého roku to bylo devět oddělení,“ uvedl zase mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Adam Fritscher.

Třeba v první jmenované nemocnici mají nyní 137 hospitalizovaných, z toho 23 v intenzivní péči. K dispozici je přitom „kritická kapacita celkem 169 lůžek“, uvedl Řičář. Dodává ale, že pravý problém není zmíněný počet lůžek, ale spíše zdravotnický personál. „Je ho málo, je přepracovaný, unavený a nebo covid pozitivní,“ popsal.

Volná lůžka na JIP podle kraje k 4. lednu Kraj Lůžka na JIP pro covid pozitivní Ostatní lůžka na JIP Jihočeský

30 62 Jihomoravský

52 144 Karlovarský

3 7 Královéhradecký 9 44 Liberecký 5 28 Moravskoslezský

20 59 Olomoucký 16 37 Pardubický 2 23 Plzeňský 1 31 Praha 12 105 Středočeský 17 36 Ústecký 17 23 Vysočina 8 38 Zlínský 8 22

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Kvůli covidu se přesouvá personál

Také Fakultní nemocnice Brno zaznamenala výrazný nárůst pacientů s nemocí covid-19. V sobotu ráno měla jich měla 167, v pondělí ráno již 206. I toto zařízení proto upravuje některá další oddělení na covidové jednotky.

V bohunickém areálu bude dokonce kvůli zhoršení situace pomáhat i personál z Dětské nemocnice, která pod Fakultní nemocnici Brno spadá. Dětská nemocnice proto omezuje chod některých oddělení. „Týká se to oddělení, kde jsou plánované úkony a je možnost jejich odkladu. Chceme posílit personál v Bohunicích,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Zatímco v nejvíce exponované době loni na podzim bylo v nemocnici kolem 250 pacientů, nyní jich je 206. Když by tedy došlo k takovému skokovému nárůstu znovu, dostane se špitál na své dosavadní maximum. Nemocnice proto předělává další oddělení, aby měla v rezervě další lůžka.

„Vždy chceme mít rezervu tak dvacet až třicet lůžek. Naše maximum, které můžeme vyčlenit pro covidové pacienty, je 330 standardních a šedesát JIPových lůžek,“ dodala Plachá.



Také třeba nemocnice Zlínského kraje chtějí otevřít další covidová oddělení, konkrétně v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a v Uherském hradišti. „Stále nám ale v provozu čtyř nemocnic chybí více než 450 zdravotníků, a právě personál je pro otevírání nových covidových oddělení klíčový,“ uvedl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

Pomoc napříč nemocnicemi

Právě nemocnice Zlínského kraje, které patřily na podzim k těm, jež čelily největším náporům covid pozitivních pacientů, ilustrují, jak obtížné nyní pro některé špitály je situaci zvládnout. Třeba na vánoční svátky se vedení snažilo co nejvíce uvolnit kapacity. „Překládali jsme pacienty do zařízení s lůžky následné péče nebo pokud to bylo možné, propouštěli jsme je domů,“ vysvětlil Havrlant. Na Štědrý den tak měly nemocnice jen 267 covidových pacientů.

Počty ale začaly hned další den zase růst, jen ve Zlíně přijímali po zbytek vánočních svátků třeba i osmnáct covidových pacientů za den.

Nemocnice si tak musely znovu začít pomáhat a navzájem pacienty přebírat.

„Zhruba dva týdny se s nedostatkem covidových lůžek potýkala Kroměřížská nemocnice, pacienty přebíraly nemocnice ve Zlíně a Uherském Hradišti, o tomto víkendu pomáhala zlínská nemocnice kolegům ve Valašském Meziříčí, odkud jsme přebírali dva pacienty v intenzivní péči,“ popsal Havrlant. Nejde přitom o nic nového – na podzim si nemocnice navzájem pomáhaly s pacienty i v rámci různých krajů.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 22. prosince nařízení, že nemocnice musí omezit zdravotní péči, která není nezbytná. Podobně tomu bylo i v březnu a říjnu. Poskytovatelé akutní lůžkové péče musí omezit příjem nových pacientů na plánované zákroky a průběžně navyšovat kapacity akutních lůžek pro pacienty s covidem. Pokud to zdraví nynějších pacientů umožňuje, má je nemocnice průběžně propouštět do domácího ošetřování, nebo přeložit do následné péče.

Laboratoře v neděli odhalily 6 220 nových případů. Celkový počet nemocných je na nejvyšší hodnotě od konce října. V nemocnicích přibyly dvě stovky nemocných. Rizikový index PES klesl na 85 bodů ze sta, předchozí tři dny byl na hodnotě 90 bodů. Skóre však už šestý den zůstává v nejvyšším, pátém stupni pohotovosti.



Řada nemocnic shání dobrovolníky: