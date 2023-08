Nehod je víc než požárů, hasiči předvedou svůj vyprošťovací um na šampionátu

Statistiky hovoří jasně: více než u požárů zasahují hasiči u dopravních nehod. Jen loni v celé zemi vyjížděli k ohni ve 20 390 případech, zatímco 21 708 událostí byly autonehody. Zhruba u každé třinácté pak musí pasažéry zaklíněné ve vozidlech vyprošťovat. Celkem 9 660 lidí při střetech na českých silnicích v minulém roce zachránili.

I proto je pro tyto incidenty důležitá řádná příprava jako cvičení či různá odborná školení. K jednomu z tréninků patří také mistrovství České republiky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování u dopravních nehod.

Jeden rok soutěží profesionální hasiči, obrok dobrovolní. Pořadatelské otěže jsou putovní, letošní sedmý šampionát padl na organizační bedra Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje (HZS LK). Klání se uskuteční v sobotu 2. září ve Sport Parku Liberec.

Jak taková soutěž probíhá, přibližuje krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec. „Při soutěži jsou vybrány scénáře, které vychází z reálných nehod. Družstva o nich nevědí, jsou před nimi v izolaci, nevidí ani jejich přípravu, aby se na zásah nemohli předem nachystat. Jde o simulaci toho, co je může čekat při reálné nehodě,“ vysvětluje Hadrbolec.

Rozhodčí hodnotí taktiku, technické provedení nebo poskytnutí předlékařské první pomoci. „Soutěžící to musí stihnout do dvaceti minut. Prvních patnáct je v jejich režii, po jejich uplynutí, pokud není vyproštěna zraněná osoba, dochází k simulovanému zhoršení jejího zdravotního stavu. V osmnácté minutě pak družstva dostávají trestné body,“ pokračuje Hadrbolec v areálu jablonecké Preciosy, kde v úterý probíhala ukázka vyproštění pod vedením jabloneckých profesionálních hasičů.

Trofeje vyrobil sklářský gigant

A proč právě v Preciose? Ta vyrobila trofeje pro první tři nejlepší družstva na republikovém šampionátu. Ceny z českého křišťálu vycházejí z loga, které krajští hasiči pro toto měření sil navrhli. Nechybí symbol hydraulických nůžek, plamene ani Ještědu.

Jan Hadrbolec prozrazuje, že hasiči se tak na chvíli stali také designéry. „První tři nejlepší týmy se ohodnocují medailí a pohárem, ale to vlastně dávají všude. Hledali jsme proto něco, čím bychom to mohli ozvláštnit, co by mohlo být něčím zajímavé. Kolegové přišli s nápadem oslovit skláře, protože jsme přece jen ve sklářském regionu. Volba Nadace Preciosa byla jasná, jelikož s ní dlouhodobě spolupracujeme. Myšlenky, grafické návrhy vycházely z loga, které jsme si sami vytvořili. To bylo asi před rokem, když jsme začali MR připravovat. Ten symbol se proto měl promítnout do té trofeje,“ osvětluje šéf krajských hasičů.

Andrea Kroupová, ředitelka Nadace Preciosa, dodává, že je to první spolupráce na jiné úrovni. „S krajskými hasiči spolupracujeme dlouho, ale vždy to bylo zejména na finanční bázi, například jsme poskytovali dary na různé vybavení. Tohle je poprvé, co nás hasičský sbor požádal o jiný typ spolupráce, o tři exkluzivní trofeje. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci,“ říká Kroupová.

Auta na zničení dodává Škoda

Hasiči mimo Preciosy kooperují také s mladoboleslavskou firmou Škoda Auto. Právě od ní mají automobily sloužící k nácviku vyprošťování. „Jde o vozidla, které automobilka používá pro testovaní, zkoušky různých komponentů. Jsou pak určeny k likvidaci, rozhodně nejdou do běžného provozu. Probíhá i odborná příprava přímo ve škodovce, kam naše jednotky jezdí a seznamují se například s konstrukčními či bezpečnostními prvky vozů nebo s elektromobilitou,“ odhaluje Jan Hadrbolec.

Vedle nácviku taktických postupů u vyprošťování při silničních nehodách je podle něj velice důležité vědět, s čím se hasiči mohou v reálném prostředí potkat.

„Proto se musíme pečlivě seznamovat s konstrukcemi jednotlivých vozidel. Každý nový typ, každé vylepšení pro nás může představovat určitou problematiku při vyprošťování. V autě například mohou být umístěny patrony pro aktivaci airbagu, různé prvky pasivní bezpečnosti, třeba že sloupek je vyztužen ocelovým plechem. Velkým tématem je také elektromobilita. Hasiči se proto velmi důkladně obeznamují s bezpečnostními kartami jednotlivých vozidel. Je toho celá škála. Proto jak profesionální, tak dobrovolní hasiči věnují opravdu hodně času této odborné přípravě,“ doplňuje krajský ředitel hasičů.

Dorazí i policisté

U nehody dokážou zasáhnout profesionálové i dobrovolné jednotky. V Libereckém kraji je 32 dobrovolných jednotek, jež mají takzvanou předurčenost.

„To znamená, že v našem kraji jsou předurčeny na zásah u dopravních nehod. Musí být vybaveni určitým stupněm výbavy, mít hydraulické vyprošťovací zařízení. A také musí projít odbornou přípravou, školeními a každý rok se jim ještě věnují naši instruktoři,“ upozorňuje Hadrbolec.

Návštěvníci republikového klání ve vyprošťování se kromě samotné soutěže mohou těšit i na pestrý doprovodný program jako občerstvení, hudební vystoupení nebo na dětskou zábavní zónu se skákacími hrady. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje bude také prezentovat vybranou zásahovou techniku.

„Svůj stánek tu bude mít třeba státní policie a městská policie, bude tu i sanitka záchranné služby. Jde vlastně o poslední akci před nástupem dětí do školních lavic, mohou se stát účastníky dopravní nehody. A my cílíme na preventivně výchovnou činnost v rámci předcházení dopravním nehodám,“ dodává ředitel.

Liberecký kraj budou při MČR reprezentovat dobrovolní hasiči ze Železného Brodu, kteří na konci května vyhráli v této disciplíně krajské kolo.