Třicetiletý muž zemřel při nehodě na Liberecku, vůz skončil na střeše

Nehoda se stala krátce před půlnocí v katastru obce Svárov u Stráže nad Nisou.

„Třicetiletý řidič jel s vozidlem Renault Laguna ve směru do Liberce a v místech ještě před sjezdem na silnici I/13 při předjíždění nezvládl řízení, dostal smyk a narazil vpravo do svahu mimo komunikaci. Poté se vůz přetočil až na střechu,“ popsala krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Řidič cestoval ve voze sám, záchranáři už mu nemohli pomoci. „Pacient utrpěl zranění neslučitelná se životem, lékař pouze konstatoval smrt,“ uvedl mluvčí krajské záchranky Michal Georgiev.

Na místo spěchali také profesionální hasiči z Liberce. „Řidiče nemuseli vyprošťovat, avšak poskytovali mu první předlékařskou pomoc, oživovali jej. Poté se ještě postarali o úklid místa nehody,“ doplnila mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.

K určení příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. „Okolnosti události nadále vyšetřují liberečtí kriminalisté,“ doplnila policejní mluvčí.

Je to už druhá smrt na silnicích v Libereckém kraji od začátku měsíce. Prvního června havaroval u Jablonného v Podještědí řidič osobního auta poté, co z neznámých důvodů vjel do protisměru a srazil se s vozidlem údržby. Auto se po srážce dostalo pod hydraulické rameno údržbového vozu, který slouží k sečení trávy, a navíc začalo hořet.