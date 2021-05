Sudička Janžurová cestuje časem, při natáčení pohádky pomohli i hasiči

„Ve Frýdlantu jsme chtěli točit již pohádku Nejlepší přítel. Hrozně se mi líbil. A teď, když jsme uvažovali o pohádce Jak si nevzít princeznu, kde máme sudičky, hned jsem si vzpomněl na Frýdlant. Objeli jsme víc hradů a zámků, ale Frýdlant byl pro nás nejlepší,“ popisuje výběr zámku Karel Janák.



Trojici sudiček ztvární Iva Janžurová, Daniela Kolářová a Naďa Konvalinková. „Malému princi Leopoldovi dají do vínku, že si vezme princeznu ze sousedního království. Rodiče chtějí utužovat vztahy, navštěvují se a děti připravují na to, že se jednou budou brát. Jenže jak jsou děti k něčemu nucené, tak se tomu chtějí postavit. Nesnášejí se,“ poodhaluje děj Janák.



„Když nadejde onen den, královští potomci zjistí, že sudičky mají čarovné hodinky, kterými se mohou přesunout do časů, které už byly, nebo které teprve přijdou. Hodinky si bez dovolení vypůjčí a vypraví se do doby, kdy byla sudba vynesena, aby jí zabránili a nemuseli se brát,“ vysvětluje režisér.



Svou roli si užívá i samotná Iva Janžurová, která nedávno oslavila osmdesáté narozeniny. „Já jsem druhá sudička, platím za takovou trošku popletu,“ přibližuje roli slavná herečka, která si natáčení ve Frýdlantu pochvaluje.



„Prostředí je tu moc příjemné, zámečtí nás nádherně vítají a jsou na nás hodní. Využili jsme i služby místních hasičů, protože nás vyvezli kus do velkého kopce ke schodišti, kde jsme točili jednu ze scén.“



Jako princ Leopold se představí Marek Adamczyk, známý například ze seriálu Kukačky. „Je to můj první princ. Je takový výbušný, a to mě baví,“ popisuje svou roli Adamczyk. Princeznu ztvární Anna Fialová.



Ve Frýdlantu se filmaři zdrží do konce týdne, pak se přesunou na Pernštejn, do okolí Mladé Boleslavi a do Českého ráje.